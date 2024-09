Mujer atacada por policía en Bogotá necesitaría una reconstrucción facial

Uno de los más recientes casos de violencia en Bogotá que han despertado multiples reacciones, en su mayoría negativas, fue el del agente de policía que se quitó la vida tras descubrir una supuesta infidelidad de su esposa con otro uniformado sorprendiéndolos a la salida de un motel en la localidad de Kennedy.

PUBLICIDAD

Tras percatarse de lo sucedido, este uniformado sacó un arma de fuego con la que disparó en 5 oportunidades contra la mujer, impactándola tres veces en su rostro y una vez en un brazo, además, hiriendo al acompañante de manera leve y después dándose un tiro en la cabeza acabando con su propia vida.

Ante esta situación, la mujer dio un relato bastante crudo desde el hospital donde se encuentra internada, afirmando lo difícil que fue sentir “Sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara y uno en el brazo, otro impacto le rozó a mi compañero. Él me vio como yo estaba botando sangre por la boca. Yo dije ‘ya me mató, definitivamente me mató’ y él se mató”.

Debido a esto, la mujer estaría a la espera de que le sea practicada una cirugía reconstructiva a causa de la gravedad de las heridas mientras avanza la investigación del caso en el que, según una de las afirmaciones de esta mujer, hubo varios familiares del patrullero Jhon Jairo Acuña Salazar presentes en el lugar: “Justo cuando él se disparó, vi salir corriendo a su madre, padre, hermana y sobrina”.

¿Cuánto cuesta una reconstrucción facial en Colombia?

Teniendo en cuenta que una reconstrucción facial consta de una cirugía con la que se busca restablecer la forma de un cuerpo que se ha visto alterada a raíz de una enfermedad o accidente, es una operación compleja que varía según el grado de la parte del cuerpo a recuperar. Según la página de “Clínicas Estéticas”, en Colombia una reconstrucción puede oscilar entre los dos millones de pesos (2′000.000) y los cuarenta millones de pesos (40′000.000), el valor, lo determinará el cirujano en una cita previa para verificar el tratamiento que se llevará a cabo.