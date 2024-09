Roy Barreras explicó por qué fue al matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos

Gabriela Tafur y Esteban Santos contrajeron matrimonio este sábado 7 de septiembre de 2024 en Cali, en la que sería considerada como la boda del año, por todos los preparativos y por la expectativa que generó todos los eventos que rodearon los meses previos al matrimonio. Además, es considerada como una de las parejas más estables de la farándula nacional, ya que con el paso de los años han logrado construir una fuerte relación.

Aunque no se conocen muchos detalles con respecto a la boda, lo cierto es que el momento fue tan especial para ambos que cada uno de los elementos fue consensuado por ambos. De igual forma, varias personas cuestionaron la presencia de varias personalidades de la política adscritos a varios extremos de la opinión, como Roy Barreras, quien es embajador de Colombia en Londres y fue pieza clave para la victoria de Petro, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien también hizo parte del gabinete del presidente Santos, o el senador David Luna, quien es abiertamente opositor de Petro.

Por esto, varias personas en redes sociales e importantes periodistas de grandes medios de comunicación del país cuestionaron la presencia de estos políticos que han estado a favor o en contra del expresidente Santos. Debido a los numerosos cuestionamientos, Roy Barreras se vio en la obligación de aclarar el por qué asistió a la boda de uno de los hijos del expresidente, además, le hizo un importante señalamiento a la periodista Darcy Quinn, que fue una de las que más se extrañó con la presencia del embajador en las nupcias de Esteban Santos y Gabriela Tafur.

¿Por qué fue Roy Barreras al matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos?

A través de su cuenta de X, el embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, explicó por qué asistió a la boda de Esteban Santos y Gabriela Tafur, además, le dijo a varios periodistas, en especial a Darcy Quinn, que no todo es político y no deben politizar el amor, que es lo que se estaba celebrando en Cali el fin de semana.

Barreras dijo: “Querida Darcy. Escuché tu amable nota sobre el evento social del fin de semana. Tengo un afecto especial por Esteban Santos. Es un joven noble e inteligente que se gana el corazón de quien lo conoce. Por eso fui encantado a su boda. En la vida no todo es política. También se vale la amistad! Dicho sea de paso no es cierto que Alfonso Prada o yo hayamos llegado a la campaña Petro “por órdenes o sugerencia del expresidente Santos”. Lo hice de manera autónoma sin consultarle a nadie. Al contrario, todo el ‘santísmo’ (que no existe) estaba en su momento en la coalición Centro Esperanza. El expresidente Santos no estuvo ni está en la política electoral y no es ‘petrista’. Ni siquiera es ‘santista’ porque él dice que el santismo ¡no existe! Un abrazo cálido”.