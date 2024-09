“Inició un golpe de Estado”: Petro anuncia movilización ante la decisión del CNE de investigarlo

El presidente Gustavo Petro continúa refiriéndose a la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la que determinó que el Consejo Nacional Electoral si tiene la competencia para investigar la campaña del actual mandatario en 2022.

Esto hizo que a través de redes sociales, Petro señalara que estaba ante un “golpe de Estado”, incluso el jefe de Estado llamó a la movilización popular.

“Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana”, escribió Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).

El presidente fue más allá asegurando que buscan “destituirlo sin cometer ningún delito”.

“Con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión de acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022. La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas.”.

Finalmente el mandatario le pidió a la ciudadanía movilizarse, como respuesta a esta decisión, llamándolo gigante dormido”.

“Ante un golpe de estado no hay otro camino que la movilización popular generalizada. Una burla al voto popular se responde con el pueblo. Convoco a ese gigante dormido, al pueblo colombiano: a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres a movilizarse en las calles contra el golpe de estado”.