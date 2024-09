Desde jugar tejo y visitar Monserrate: así fue el recorrido del reconocido influencer español en Colombia

Finalmente Fran Cuéllar, el influencer español que quería conocer Colombia, visitó el país. El creador de contenido pudo conocer en primera medida Monserrate, el Parque Salitre Mágico y jugar una partida de tejo.

En el recorrido estuvo acompañado del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes.

“Con un recorrido por el centro histórico de Bogotá, una visita a Monserrate, al Parque Salitre Mágico, una experiencia gastronómica típica, y una partida de tejo con el Ministro Luis Carlos Reyes y representantes del sector turístico inició el viaje de Fran Cuéllar por el país de la belleza”, señaló la cuenta del ministerio.

Cabe señalar que Fran Cuellar, se hizo viral cuando por medio de un video, en el que señaló:

“¿Qué le pasa a todos con Colombia?” Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviese a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todo el mundo está en Colombia? Soy yo o solo en mis historias aparece gente que está en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo sea. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando? ¿Todo el mundo está en Colombia por algo?”.

A partir de ahí, el ministro Luis Carlos Reyes, lo contactó para que por medio de una agencia privada, lo invitarán a conocer lo que el Gobierno Nacional ha denominado “El País de la Belleza”.

En los videos compartidos por la cartera de turismo, se puede observar que el influencer español también comió platos característicos del país, como chocolate con queso y almojábana.

Cifras de turismo en Colombia

La amplia oferta de destinos turísticos que ofrece Colombia, además del cambio estratégico en la promoción y en el fortalecimiento de la infraestructura de este sector ha permitido que en los últimos meses haya crecido el número de visitantes no residentes que llegan al territorio nacional.

El último análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en cifras de Migración Colombia, reveló que entre enero y julio de 2024 llegaron al país 3.701.202 visitantes no residentes, cifra superior en 7,7 % a la registrada en los siete primeros meses del año pasado, cuando arribaron 3.435.273.

Durante el mismo periodo aumentó el número de visitantes extranjeros –sin incluir venezolanos– que llegaron a hacer turismo al país, al pasar de 2.200.931 en 2023 a 2.448.075 en 2024, lo que representa una variación del 11,2 %, mientras que los colombianos residentes en el exterior aumentaron un 6,1 % al pasar de 871.682 en los siete primeros meses del año pasado a 925.231en el mismo periodo de este año.