“Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de estado”: Petro

Gustavo Petro, presidente de la República, a través de su cuenta de X antes Twitter, publicó un fuerte mensaje en contra del Consejo Electoral, que adelanta una investigación en contra de su campaña por el tema relacionado con los topes . El mandatario asegura que se trata de un golpe de estado y relacionó su situación con lo que se vive en en el país vecino de Venezuela.

La campaña presidencial de Petro en 2022 está siendo investigada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por presuntas irregularidades en su financiación. Los magistrados encargados de realizar la indagación son; Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.

Petro arremete contra investigación a su campaña por el Consejo Nacional Electoral

Todo parece indicar que la investigación concluirá con que la campaña del entonces candidato Gustavo Petro sobrepasó los topes electorales permitidos por la ley, de acuerdo con el periodista Daniel Coronell.

Coronell aseguró que la campaña presidencial en 2022 superó los 5300 millones de pesos y que recibió aportes de personas jurídicas, algo que la ley no permite.

Este sábado, 7 de septiembre, el presidente se pronunció diciendo que: “No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege. La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección. Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado. ¿Se quejan de Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”.

“El Consejo Nacional Electoral no va a suspender al Presidente. No mienta. Lo que va a hacer el CNE es probar que usted violó la ley saltándose los topes electorales y de paso sancionar a su campaña. Luego con esas pruebas el Congreso debe aplicar el artículo 109 de la CP”, le respondió el concejal Daniel Briceño.

“Una vez más se victimiza con mentiras. El CNE ni tiene la facultad para suspenderlo ni está preparando el camino para su suspensión. Respete la institucionalidad, no mienta y no use el desastre de Venezuela como argumento cuando no ha sido capaz de rechazar lo que allá sucede”, también le contestó Miller Soto, abogado.