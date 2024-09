Nueva petición: líder del paro camionero solicitó un ajuste para levantar el paro

En una intervención a medios de comunicación, uno de los líderes del paro de camioneros habló sobre el panorama de la negociación que se lleva a cabo con el Gobierno Nacional, en cabeza de los ministerios de Transporte, Minas, Trabajo, Hacienda e Interior.

Allí el representante del gremio manifestó que:

“Los transportadores repudiamos la represión que está ejerciendo el Gobierno Nacional en contra de nuestros derechos humanos. Lamentamos esta inconsecuencia del presidente Petro quien en 2021 rechazaba a quienes hacían uso del derecho a la movilización fueran perseguidos, reprimidos y estigmatizados, pero hoy desde la presidencia de la República, aplicamos métodos similares a los que antes repudiaba”.

Más adelante el líder aseguró que durante las “negociaciones le hemos presentado al gobierno propuestas, todas pensadas a favor de nuestra actividad y del progreso de Colombia. Lamentablemente el gobierno no no las ha aceptado”.

En lo que tiene que ver con la petición principal de parte de los transportadores, el vocero comentó que le solicitaron “cambiar la fórmula del precio del combustible”

La respuesta de Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones del líder, respecto a la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones:

“Con todo el respeto que me merece la persona que habla por la tv, aquí no hay un solo muerto por el gobierno, ni jóvenes que pierden sus ojos, ni adolescentes violadas, ni miles de jóvenes detenidos. Solo que no vamos a permitir que los niños no tengan leche. Voy a defender los derechos de los camioneros frente a las intermediarias de carga”, comentó el jefe de Estado en “X” (antes Twitter).

Por su parte, el Ministerio de Transporte señaló que las conversaciones se reanudaron.

“Se reanuda diálogo con bases transportadoras. Esperamos una respuesta a la propuesta del Gobierno que permita llegar a un acuerdo para levantar el paro y garantizar la movilidad de todos”, anunciaron desde la cartera.