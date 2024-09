La mercenaria digital de Colombia se llama María Fernanda Cabal y quiere ser presidenta

“Debemos jugar bajo nuestras propias reglas, tener medios de comunicación y exponer las verdaderas intenciones de nuestros oponentes”. Con estas palabras, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, instó a la ultraderecha europea a combatir a la izquierda el 20 de mayo de 2022, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) realizada en Budapest.

María Fernanda Cabal, que recientemente anunció su candidatura presidencial, y su esposo, José Félix Lafaurie, parecen haber captado perfectamente el mensaje. Dos meses después de aquel discurso, y tras la victoria de Gustavo Petro en las urnas, se fundó en Bogotá la Agencia Periodística de Noticias (APN Noticias). Esta plataforma, además de difundir contenido engañoso y amplificar los mensajes de Cabal, publicitó en Meta [antes Facebook] a una veintena de candidatos en las elecciones regionales de 2023. Aportes que no aparecen registrados en la campaña de nueve aspirantes que resultaron elegidos.

Según el acta de constitución, entre sus fundadores figuran Luisa Fernanda Gómez y Ana Milena Zambrano, nombres que podrían pasar desapercibidos, pero que son relevantes por integrar la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora en mayo de 2024. El documento también incluye a dos experiodistas de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), dirigida desde hace veinte años por Lafaurie y cuyos miembros han sido señalados de financiar y colaborar con el paramilitarismo.

Cabal y Viktor Orbán durante su participación en la CPAC Hungría 2024. Crédito: X de @El_Centro_DF y @MariaFdaCabal.

En alianza con el Institute for War & Peace Reporting, IWPR, Cuestión Pública analizó 446 artículos de APN Noticias publicados entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2024. A través de la creación de una base de datos que examinó titulares, leads e imágenes de sus publicaciones, se identificó que el 92 % de su contenido se enfoca en la oposición a la izquierda, defender al gremio ganadero y promover el concepto de seguridad democrática. Principios políticos que cobija su partido, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

Con la desinformación como una de sus herramientas, este autoproclamado medio de comunicación posiciona a la senadora como una fuerza opositora al Gobierno Nacional, una agenda que María Fernanda Cabal también impulsa desde el Congreso.

Confunde y reinarás a Cabalidad

APN Noticias funciona como el punto de partida de un circuito de información falsa o engañosa utilizado por la senadora, que responde a su agenda política, según rastreó Cuestión Pública. La plataforma cubre temas de coyuntura sin mostrar a simple vista irregularidades en su tratamiento. Sin embargo, la responsabilidad por la desinformación no recae solamente en la agencia de noticias, sino también en la senadora, quien difunde estos contenidos desde su cuenta personal de X. De manera posterior, la agencia los retoma y amplifica.

Así ocurrió el 13 de junio de 2024, cuando María Fernanda Cabal difundió información engañosa desde X, afirmando que la reforma pensional expropiaría los ahorros de los colombianos. Esto, pese a que el medio de verificación Colombiacheck ya había desmentido esa afirmación, aclarando que “no hay nada en la reforma que constituya esa figura [de expropiación]”.

En el recabo de la información, Cuestión Pública detectó que día después, APN Noticias replicó las declaraciones de la senadora a través de un artículo que calificó la reforma como “peligrosa para los jóvenes” a partir de los argumentos de expropiación de la campaña #NoConMiAhorro. La mentira no se detuvo ahí. Una semana después, la Fundación Escuela Libertad publicó un video en su cuenta de X en el que Juana Isabela Armel, otra asistente senatorial de Cabal, afirmaba que “el Gobierno se aprovecha de la ingenuidad de los colombianos para quitarles su pensión”. Armel señaló a este medio que no recibe “contribución económica” por su participación en dicha ONG.

El término “expropiación” juega un papel crucial en el contexto de la desinformación.

Este mecanismo está conectado con José Félix Lafaurie, quien creó Escuela Libertad, un centro de pensamiento que ha difundido desinformación sobre el Gobierno y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las que hace parte como miembro negociador de Petro. Una estrategia similar a la empleada por el Partido español Vox, con el que Cabal y el Centro Democrático, tienen vínculos cercanos. ¿Cuál? crear fundaciones como Disenso, en el caso de Vox, desde la cual deslegitima gobiernos de izquierda mediante información falsa.

La campaña #NoConMiAhorro, amplificada por las plataformas de la senadora, culminó en una demanda contra el proyecto ante la Corte Constitucional presentada por Jerome Sanabria, vocera de dicho movimiento. Según Sanabria, se trata de “un movimiento digital que surgió a raíz de la reforma” y cuyo argumento es que “es una expropiación al ahorro”. En respuesta a Cuestión Pública, Sanabria señaló que “los argumentos utilizados por este medio de verificación [Colombiacheck] para intentar desmentir nuestra campaña, son, paradójicamente, argumentos falaces” (Ver respuesta completa).

El término “expropiación” juega un papel crucial en el contexto de la desinformación, ya que es un miedo que, aparentemente, genera un alto impacto por temas geopolíticos relacionados con Venezuela y el Chavismo. Durante la campaña presidencial de 2018, Gustavo Petro firmó en mármol que no iba a expropiar si era elegido.

Otro ejemplo de la participación de APN Noticias en el circuito de desinformación surgió con la campaña #PetroDerrochador, donde los trinos de María Fernanda Cabal cuestionan los supuestos excesos en viajes y gastos de Gustavo Petro. Esta interacción ilustra cómo se utiliza la información engañosa como herramienta política, además de difundirla como artículo periodístico.

Desde su creación, APN Noticias ha publicado 375 artículos que incluyen la opinión de la senadora María Fernanda Cabal y 529 en las que aparece nombrado José Félix Lafaurie, muchos de los cuales abordan la supuesta vertiente socialista del Gobierno. Al intentar verificar esta información, Cuestión Pública observa que la estrategia de disfrazar opiniones como noticias diluye la posibilidad de una verificación clara, porque sumerge los hechos en el terreno pantanoso de la opinión dentro de un formato noticioso, lo que hace que estas publicaciones sean difíciles de comprobar.

Por un lado, la agencia desinforma. Y por el otro opina en contra del presidente Petro y a favor de la senadora Cabal y su esposo. Aunque se vende como un medio transparente y con equilibrio informativo, no aplica esos principios en sus publicaciones. APN Noticias aseguró a este medio que no tiene “ningún vínculo” con la fundación Escuela Libertad (Ver respuesta completa).

Cuatro días antes de la publicación de #PetroDerrochador, la senadora protagonizó el lanzamiento del ensayo “La democracia en peligro” en el Hotel Marriot de Santa Marta. El evento fue promovido por APN Noticias y moderado por su representante legal, Lina María Peña. Dicho acto fue emitido en el canal de Youtube Soy Cabal Tv con videos producidos por la Fundación Escuela Libertad.

La agencia de noticias también funciona para instalar a Cabal, directamente, como precandidata presidencial de su partido, anuncio que hizo a través de sus redes sociales el pasado 29 de agosto. Cuestión Pública consultó a tres magistrados del Consejo Nacional Electoral para entender si la senadora habría incurrido en una campaña anticipada. Uno de ellos, que pidió reserva, señaló que como aún no existen candidatos presidenciales “porque aún no se inicia la inscripción de candidatos”, no se podría hablar de propaganda anticipada.

APN se convierte entonces en una herramienta electoral, con la que Cabal crea de facto un espacio de prensa propio, además de su cuenta personal en X. De esta manera, el circuito fluye desde APN Noticias hasta la fundación Escuela Libertad, dando legitimidad a las declaraciones de la senadora y a su espacio de prensa. Ambas fundaciones, en una respuesta calcada, señalaron que cuentan con una “línea editorial propia”.

Libertad para desinformar

Entre las tres temáticas que María Fernanda Cabal ha promovido como congresista: la oposición a la izquierda, defender al gremio ganadero y promover el concepto de seguridad democrática, esta alianza destaca otros seis casos en los que APN Noticias mezcló hechos verídicos con información engañosa. Cada uno fue evaluado mediante la búsqueda de las fuentes originales, el contraste de datos y la revisión en medios especializados en verificación de hechos (fact-checking).

Esta alianza consultó a Mario Morales, director del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana, para entender el mecanismo de difusión de contenido falso: “la extrema derecha encontró que la desinformación tenía réditos políticos. Busca exacerbar las emociones a través de la estimulación del miedo y de la rabia. En el último periodo, su misión ha sido desacreditar cualquier alcance del Gobierno Petro”.