“Hay que leer”: critican al hijo menor de María Fernanda Cabal por comentario sobre Andrés Carne de Res

La noticia del cierre de una de las sedes de la marca de restaurantes Andrés Carne de Res ha causado una ola de reacciones en las redes sociales. Uno de los que se pronunció fue el hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie Cabal.

A través de su cuenta en la red social X, Lafaurie Cabal cuestionó duramente la decisión que tomó el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del Ministerio de Trabajo.

“Los trabajadores agradecen a Petro por ‘salvarlos’ de Andrés Carne de Res, dejándolos sin empleo y sin un sustento mensual para sus familias”, escribió Lafaurie Cabal.

El comentario pronto generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde algunas personas lo criticaron con vehemencia. Uno de los que le respondieron fue el exviceministro de Trabajo, Edwin Palma.

“Hay que leer”, le escribió. Y le compartió un aparte de la normativa colombiana en el cual se advierte que “en ningún caso el cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los trabajadores. Los días en que esté clausurado el lugar de trabajo se contarán como días laborados para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales у vacaciones”.

La congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal también le contestó a Lafaurie Cabal en la red social X. “Tal vez ustedes no sepan de estas cosas, pero los trabajaos precarios NO son trabajos DECENTES NI DIGNOS, menos cuando no hay SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, cuando está en riesgo la vida por ganarse unos pesos”, señaló la representante a la Cámara.

¿Por qué cerraron Andrés Carne de Res?

La sede de Chía del restaurante Andrés Carne de Res fue cerrada temporalmente después del accidente ocurrido con la bailarina Laura Villamil, quien resultó quemada en el 80 por ciento de su cuerpo después de que su vestuario se prendió en llamas durante un show circense que se estaba realizando dentro del establecimiento.

La Alcaldía de Chía y el Ministerio de Trabajo hicieron algunas visitas al restaurante e hicieron varios hallazgos que llamaron la atención de la opinión pública. Como resultado, la cartera ministerial informó que habían cobijado al establecimiento con una medida de “paralización”.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dio detalles sobre el cierre preventivo del restaurante en su cuenta de la red social X.

“Quiero contarle al país que estamos actuando en derecho. Nuestro trabajo es fortalecer las empresas, pero también garantizar condiciones laborales dignas y seguras para todas y todos los trabajadores del país. Es fundamental que las empresas prioricen la salud y el bienestar de sus equipos, invirtiendo en medidas de prevención y protección. Seguiremos trabajando para que esto se logre y para que los y las trabajadoras puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro. Mi abrazo solidario a la familia de Laura Villamil, abogamos por su pronta recuperación”, indicó Ramírez.