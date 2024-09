“Le quedó muy bien el injerto de pelo”: Felipe Zuleta destacó lo único bueno de la alocución de Petro

El país a traviesa por el cuarto día del paro camionero, que tiene bloqueadas las principales vías de Colombia, pero que no fue el tema de la alocución del presidente Gustavo Petro, quien desde el inicio de su intervención indicó que abordará el tema uno o días después . La mesa de trabajo de Blu Radio discutió sobre la denuncia de la presunta compra a Israel del software Pegasus por la Dirección Nacional de Policía.

El periodista Felipe Zuleta aseguró que: “de la alocución de anoche, Néstor, lo único que rescato realmente, y lo digo casi que irrespetuosamente, es que le quedó muy bien el trasplante de pelo”.

Felipe Zuleta criticó la alocución presidencial pero rescató el injerto de pelo de Petro

“De resto no recato nada, absolutamente nada. Me pareció circense, patética, que está desconectado totalmente con la realidad del país. Es que yo no sabía si reír o llorar cuando lo estaba viendo”, terminó diciendo el periodista.

Luego, Néstor Morales comentó que: “El presidente en un momento de paro, donde todos estamos paralizados, no entiendo por qué estamos hablando de este tema (espionaje) honestamente le pido perdón a los oyentes de Blu Radio en todo el país, pero el único tema que nos importa es el paro, el único mensaje que tendría que dar el señor presidente en este momento es sobre el paro. La única posición que importa del señor presidente es sobre el paro. Estamos en escases de combustibles, de alimentos, con una vida totalmente traumatizada y el presidente sale en la televisión nacional a echarse la teoría de que él es la víctima de un hecho no probado”.

Petro leyó detenidamente la carta, en la cual señaló que había información financiera sobre un grupo de inteligencia cibernética conocido como NSO GROUP, una firma israelí conocida por desarrollar el software de espionaje Pegasus. Este último es famoso porque ha sido usado para “chuzar” a periodistas y figuras políticas por parte de estados poderosos.

“Aunque se especuló que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece más preocupante. Ya tendré la oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado”, inició diciendo el presidente, lo que generó múltiples reacciones.