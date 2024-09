Ministra de Transporte propone que aumente el precio del ACPM solo una vez en lugar de las tres que se planeaban

La ministra de Transporte, María Constanza García, anunció recientemente la suspensión del aumento en el precio del ACPM (Aceite Combustible para Motores). Esta decisión ha sido bien recibida por diversos sectores, ya que el precio del combustible se mantendrá sin cambios mientras se realizan mesas de trabajo para evaluar y discutir posibles ajustes futuros.

En un comunicado emitido, García explicó que esta medida busca estabilizar el costo del ACPM en un contexto económico que ha generado inquietud entre consumidores y sectores productivos. La ministra resaltó que este congelamiento es provisional, permitiendo a las autoridades analizar el impacto de los precios actuales y explorar las mejores opciones para ajustes futuros.

Según informó Blu Radio, el Gobierno nacional ha garantizado que no habrá más aumentos en el precio del diésel hasta que se convoque una mesa de diálogo amplia con los transportadores. La ministra de Transporte, María Constanza García, lo confirmó durante una reunión con líderes del gremio.

Sin embargo, en un reciente entrevista en Noticias Caracol, la ministra de Transporte enfatizó en una de las propuestas que presentó el Gobierno Nacional al gremio de transportadores. Esta consiste en que el gobierno pueda realizar un alza en el precio del ACPM, con un incremento de $1.904, mismo que se anunció hace unos días; pero que sea este el único aumento de los tres que se tenían previstos.

Esto quiere decir, que se propone que de los casi $6.000 que se subiría al costo del combustible entre el 2024 y 2025, solo se incremente los $1.904 previstos para septiembre del año en curso. Dejando el resto del incremento congelado. No obstante, cabe precisar que esta propuesta será debatida en la próxima mesa de diálogo con los transportadores, por lo que no se conoce, si será aceptada o no.

Contexto del paro de camioneros: ¿qué implicaciones tiene el alza del ACPM?

Desde el 30 de agosto, los transportadores de carga habían anunciado protestas nacionales en respuesta al incremento del precio del ACPM, lo que afectó el flujo vehicular en las principales vías y en la capital, causando bloqueos y retrasos en el transporte público.

El reciente anuncio del congelamiento de precios ha generado controversia, ya que el aumento previsto de casi $2.000 por galón no se aplicará hasta nuevo aviso, con el objetivo de desactivar las protestas de los transportadores.

El Gobierno Nacional había planificado dos incrementos adicionales en el precio del diésel para los próximos años: uno en el primer semestre de 2025 y otro en la segunda mitad del mismo año.

Este ajuste sigue a un aumento de 1.904 pesos implementado el 31 de agosto, que elevó el precio promedio del galón de diésel a 11.360 pesos en las 13 principales ciudades del país. Se estima que este incremento podría aumentar la inflación total en 0,3 puntos porcentuales al final de 2024 y generar un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos para el resto del año.

El Ministerio de Hacienda ha señalado que el aumento es necesario porque los consumidores actualmente pagan menos del 50% del precio real del diésel, con el Gobierno cubriendo la diferencia a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Esta situación ha generado un déficit fiscal cercano a 115 billones de pesos, contribuyendo a una crisis fiscal insostenible que podría afectar la estabilidad macroeconómica del país.