Estados Unidos confisca el avión de Nicolás Maduro en República Dominicana

El Gobierno de Estados Unidos informó sobre la incautación en República Dominicana del avión oficial de Nicolás Maduro, líder del régimen oficialista Venezolano. Según aseguraron, las incautación llega en el marco de las sanciones impuestas al vecino país en el marco de la polémica generada por las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador.

Desde el Gobierno estadounidense aseguraron que la aeronave fue enviada al estado de Florida y, según le reportaron al medio CNN, “incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.

Según informaron desde Estados Unidos, la aeronave perteneciente a Nicolás Maduro tendría un valor que supera los 12 millones de dólares y estuvo en República Dominicana durante varios meses. Sumado a esto, las autoridades norteamericanas aún no se han pronunciado oficialmente, pero se presume que la incautación se dio debido a que la compra de la aeronave viola las sanciones impuestas por el país norteamericano.

Es importante aclarar que la aeronave incautada a Maduro es la aeronave oficial del Gobierno venezolano, con la que al líder chavista se la ha visto viajando por varios países del mundo. Esta incautación se puede entender como un golpe de autoridad por parte de Estados Unidos ante Venezuela, además, ambos países estaban intentando limar asperezas con el fin de retomar la compra de petróleo a Venezuela por parte de Estados Unidos.

Brasil no reconoce la victoria de Maduro

Por sorpresa tomo a muchos que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comentara a través de una entrevista radial que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, esto tras la decisión del Tribunal Supremo de ese país a favor del mandatario chavista; sin embargo, Silva tampoco legitimó al candidato opositor Edmundo González.

“El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo, que fue creado para ese fin”, señaló el mandatario advirtiendo que no cuestiona el organismo venezolano, pero considera que no es la institución que deba resolver la situación electoral.