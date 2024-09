Claudia López se pronunció tras el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández

El día de hoy, 2 de septiembre, se confirmó el fallecimiento del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, esta noticia se dio a conocer a través de un comunicado de prensa lanzado por el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en la ciudad de Bucaramanga.

El ingeniero llevaba varios meses luchando contra una penosa enfermedad que lo había hecho pasar en reiteradas veces por hospitales, aunque sin presentar una mejoría significativa, por lo que desde hacía días ya se había comenzado a especular sobre su salud y un posible deceso que se confirmó hasta hoy.

Claudia López reaccionó al fallecimiento de Rodolfo Hernández

Por medio de su cuenta de X, la exalcaldesa envió un sentido mensaje lamentando profundamente el deceso y expresando sus condolencias a la familia del ingeniero, “Lamento profundamente el fallecimiento de Rodolfo Hernández. A sus hijos, su esposa y a toda su familia y amigos mi abrazo, cariño y solidaridad en estos momentos de duelo y dolor. Su amistad, su trayectoria, y su vocación de servicio empresarial y público nos acompañará siempre. Hasta siempre Rodolfo” .

Sumado a esto, otras figuras de la política se han pronunciado dejando saber su tristeza sobre esta perdida y enviando un mensaje de fortaleza a la familia del ingeniero.

Juan Fernando Cristo, Ministerio de Interior de Colombia expresó lo siguiente: “Lamentando la muerte del ingeniero Rodolfo, era un cáncer, yo tuve la oportunidad de conversar con el después del diagnóstico, es además paisano de Santander, trabajé muy bien con él cuando fue alcalde de Bucaramanga y aquí en el Ministerio de Interior en los temas de seguridad y convivencia, sé que fue un dirigente importante para Santander”

Además, Marelen Castillo, formula presidencial de Rodolfo y excandidata a la vicepresidencia manifestó en medio de lágrimas: “Es muy triste para mi, es una persona en la que creí, con la que trabajé y que tendré eterna gratitud por el espacio que me dio, lastimosamente en un momento dado no se dio el relacionamiento personal, pero siempre soñé con trabajar en equipo con el , además, estoy convencida del proyecto político, hoy sigo creyendo en el proyecto político. Ingeniero Rodolfo Hernández, mi eterna gratitud por este espacio que usted me dio, siempre lo llevare en mi corazón”.