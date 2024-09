Burlas por título que quedó en programación de canal nacional durante la alocución del presidente

Una vez más el presidente Gustavo Petro está en medio de una fuerte polémica luego de llamar a las mujeres periodistas como “muñecas de la mafia” el pasado viernes cuando asistía a la posesión de Iris Marín, como la primera mujer en estar al frente de la Defensoría del Pueblo . A través de las redes sociales se generó una nueva burla y por el título de programación que quedó en un canal nacional en el momento exacto en el que se presentó la alocución en la que hizo los señalamientos.

A través de X antes Twitter se conoció el video en el que se observa el curioso nombre con el que se presentó la alocución del presidente de la República.

El presidente ha generado una ola de reacciones luego de haber dicho que: “Los periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”.

Es por estos calificativos que el Círculo de Periodistas de Bogotá se pronunció diciendo que: “rechaza con vehemencia los calificativos expresados por el presidente Gustavo Petro contra las periodistas de Colombia al calificarlas de “muñecas de la mafia” como términos que humillan, atacan y vulneran todos los derechos de libertad de prensa y expresión que tienen las colegas”.

En las imágenes se evidencia el curioso nombre con el que quedó la alocución del presidente en el Canal RCN, en el que se lee que según la programación seguía: “Cantinflas”.

Los usuarios de internet se pronunciaron al decir que: “Que risa”, “Noooo, en serio no es un edit?”, “Que pena con cantinflas ome confundirlo”, “Siiiii Cantinflas”, “Hahaha no me insulten a mi Cantinflas por favor! Mucho más inteligente q Pedro” y “Viene del más allá no es casualidad”.