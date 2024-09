Iván Duque desató críticas contra Petro por lo que hizo en el primer partido de Colombia en el Mundial

(Associated Press/AP)

Iván Duque desató críticas contra Gustavo Petro por lo que hizo en el partido de Colombia contra Australia, por el Mundial Femenino Sub-20 2024. La Copa del Mundo, que se disputa en territorio colombiano, ya empezó y ‘La Tricolor’ le dio la primera alegría al país. Debido a esto, el expresidente hizo un llamativo comentario, el cual dio de qué hablar y muchos terminaron vinculando a Petro.

PUBLICIDAD

Este 31 de agosto de 2024, la Selección Colombia enfrentó a Australia en su primer partido del Mundial Sub-20. El partido terminó 2-0 a favor de ‘La Tricolor’, lo que alegró a la gran cantidad de hinchas que acudieron al Estadio El Campín de Bogotá.

Luego del partido, el expresidente Iván Duque usó su cuenta de X para enviarle un mensaje a la Selección Colombia. Con un par de fotografías, en las cuales se le vio junto a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Duque felicitó a las jugadoras y les deseó lo mejor.

“Fue un honor acompañar a nuestra Selección Colombia en el partido inaugural del Mundial Femenino Sub-20, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Nuestras jugadoras brillaron con luz propia, y les auguro muchos éxitos en este campeonato mundial”, Iván Duque

El mensaje de Iván Duque no tardó en dar de qué hablar, pues tuvo miles de reacciones. Entre tantos ‘Me Gusta’ y comentarios, llamó la atención que varios se preguntaron por qué Duque sí estuvo en el debut de Colombia y no Gustavo Petro, actual presidente de la nación. Debido a esto, Petro recibió uno que otro ‘sablazo’, lo que era entendible, pues está claro que los seguidores de Iván Duque no son afines al presidente.

Aja y petrosky que ?

Delegó a a ducosky — 1997.. (@AlexanderGD03) September 1, 2024