¿Quiénes se benefician del programa Colombia sin Hambre y qué necesita saber sobre este beneficio?

En un esfuerzo por reducir la pobreza en Colombia, el Gobierno ha reestructurado el programa Renta Ciudadana para el año 2024, enfocándose en una nueva línea de subsidios denominada Colombia sin Hambre. A partir de septiembre, este programa se implementará para ofrecer apoyo a los hogares más vulnerables del país. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva línea de intervención y quiénes son los elegibles para recibir este subsidio.

¿Qué es el programa Colombia sin Hambre?

La línea de intervención Colombia sin Hambre está diseñada para apoyar a los hogares en situación de pobreza extrema y comunidades indígenas con niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Este subsidio se enmarca dentro del programa Renta Ciudadana, que busca alcanzar los objetivos del Gobierno en términos de reducción de la pobreza y asistencia a las poblaciones más necesitadas.

Fecha de Inicio y Alcance La segunda línea de Renta Ciudadana, Colombia sin Hambre, comenzará oficialmente el 11 de septiembre de 2024. El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha decidido no aceptar nuevas inscripciones para este subsidio; en su lugar, se ha recurrido a los listados censales existentes y a las bases de datos oficiales para identificar a los beneficiarios.

¿Quiénes son los beneficiarios de Colombia sin Hambre?

Este subsidio está dirigido específicamente a los hogares que cumplen con los siguientes criterios:

Hogares en pobreza extrema con niños menores de 6 años bajo jefatura biparental.

bajo jefatura biparental. Hogares en pobreza extrema con niños y adolescentes entre 6 y 17 años.

entre 6 y 17 años. Unidades indígenas con niños, niñas y adolescentes en el rango de edad mencionado.

Es crucial destacar que solo los hogares clasificados en el grupo A del Sisbén IV (A1 a A5) podrán acceder a este subsidio. Esto excluye a aquellos hogares en los grupos B, C y D del Sisbén, quienes no calificarán para Colombia sin Hambre. Además, aquellos hogares que ya están recibiendo ayuda a través de la línea de Valoración de Cuidado no serán elegibles para este subsidio.

Requisitos para participar en el programa de Colombia sin Hambre

Para ser parte del programa Colombia sin Hambre, los hogares deben cumplir con varias corresponsabilidades, incluyendo:

Aseguramiento en Salud: Todos los miembros del hogar deben estar cubiertos por una EPS válida.

Todos los miembros del hogar deben estar cubiertos por una EPS válida. Educación: Todos los niños y adolescentes deben estar matriculados y asistir regularmente al sistema educativo.

Todos los niños y adolescentes deben estar matriculados y asistir regularmente al sistema educativo. Control Médico: Los miembros del hogar, especialmente los niños, deben cumplir con los controles médicos regulares, vacunaciones y citas de salud conforme a su etapa de vida.

Proceso de selección y registro

El proceso de selección se basará en la información proporcionada por los listados censales y bases de datos oficiales, como lo establece la Resolución 079 de 2024. Una vez identificado y registrado el hogar elegible, se deberá firmar un acta de compromiso en un plazo no mayor a 90 días para oficializar la participación en el programa.

Próximos pasos y publicación de Información

El Departamento de Prosperidad Social publicará pronto un comunicado oficial con el cronograma de pagos y los detalles específicos sobre los montos que se entregarán bajo la línea Colombia sin Hambre. Los interesados deben estar atentos a las actualizaciones para asegurarse de cumplir con todos los requisitos y recibir el apoyo económico correspondiente.

En resumen, Colombia sin Hambre es una iniciativa clave en la lucha contra la pobreza extrema en el país, con un enfoque especial en los hogares con niños y adolescentes. Asegúrate de verificar si cumples con los criterios establecidos para no perderte esta oportunidad de apoyo crucial.