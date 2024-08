Presidente Petro reacciona a la decisión de Javier Acosta: “Emocionante gesto de solidaridad”

La decisión de practicarse la eutanasia por parte de Javier Acosta, ha llamado la atención no solo de la opinión pública sino de esferas de la política, en esta ocasión, nada más ni nada menos que el presidente de la República Gustavo Petro, se sumó a los mensajes de respaldo para el ciudadano.

PUBLICIDAD

“Emocionante gesto de solidaridad de los jóvenes de la barra fútbolera. Nos hacen recordar que todos los colombianos y colombianas somos hijos de la consigna revolucionaria que ondea por todo el mundo: “Libertad, igualdad y solidaridad.””, escribió el mandatario en su cuenta de “X” (antes Twiter).

Javier Acosta padecía osteomielitis tras haberse contagiado de un hongo llamado Candida Auris. Según se ha podido establecer, el hincha ferviente de Millonarios ya se le habría practicado la eutanasia.

El último mensaje de Javier Acosta

En Facebook, red social por la que Acosta dio a conocer su historia, envió lo que sería su último mensaje:

“Ya estoy a pocos minutos de que me autoricen el traslado en ambulancia hacia otro centro médico privado donde si me realizarán el procedimiento que quiero para mi vida, la foto es de hace dos días, siento que ahora la incertidumbre y la preocupación me han demacrado un poquito más. Ahorita la presión aumenta, los medios presionan, la gente pregunta, mi familia se angustia pero con el favor de dios ya todo esto acabará”, escribió.

Incluso el mismo le pidió a sus seguidores acompañar una velatón que realizará una barra de Millonarios en el Estadio El Campín.

“Esto va para toda la banda, para todos mis seguidores, y para toda mi gente los que quieren ir”, escribió Acosta en su red social.

La convocatoria es organizada por una barra de hinchas de Millonarios denominado como ‘La pesada Kennedy’. “Parche representativo de los Comandos Azules Distrito Capital invita a toda la hinchada a realizar una velatón por nuestro integrante Javi. 30 de agosto 6:00 p.m. en el Campín. Los esperamos para despedir a un alto barra del comando. Somos de millos. Somos eternos”, dice la publicación.