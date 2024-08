¿Le cerró la puerta? Presidente que respaldó a Maduro en el pasado no reconoce su victoria en Venezuela

Por sorpresa tomo a muchos que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comentara a través de una entrevista radial que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, esto tras la decisión del Tribunal Supremo de ese país a favor del mandatario chavista; sin embargo, Silva tampoco legitimó al candidato opositor Edmundo González.

PUBLICIDAD

“El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo, que fue creado para ese fin”, señaló el mandatario advirtiendo que no cuestiona el organismo venezolano, pero considera que no es la institución que deba resolver la situación electoral.

El jefe de Estado de Brasil se atrevió a comentar que no hay pruebas de la victoria de Maduro, pero nuevamente pidió que el Consejo Nacional Electoral publicara las actas electorales al mismo tiempo que reiteró su apoyo con el Estado colombiano de mediar la situación que vive Venezuela.

“No acepto ni su victoria ni la de la oposición. La oposición dice que ganaron, pero no tienen pruebas. Estamos exigiendo pruebas”, aseveró Luiz Inácio Lula da Silva.

Es importante señalar que los gobiernos de Colombia, Brasil y México, se han mantenido al margen de las demás naciones que han rechazado el gobierno de Maduro, por lo que en el caso del presidente Gustavo Petro, propuso realizar un “frente nacional” como sucedió en Colombia, donde tanto la oposición venezolana como el oficialismo, se turnaran el poder para evitar que la situación difícil en Venezuela continúe.

Gobierno venezolano da ultimátum a Edmundo González

La Fiscalía de Venezuela ha pedido el llamado del candidato Edmundo González a presentarse en sus instalaciones, con el objetivo de que responda por las investigaciones que se la hacen de “conspirar contra el gobierno de Maduro”. Y aunque la solicitud la han hecho tres veces, González no se ha presentado y en las últimas horas han comunicado que de no hacerlo, su situación judicial se vería afectada.

“De no comparecer ante este despacho, se considerará que nos encontramos en presencia del peligro de fuga y del peligro de obstaculización”, dice un comunicado.