“El 80% de nuestras variedades tiene café colombiano”: Marcos Djinishian, líder de negocio de Nespresso

Un brasileño que llega directamente de Suiza, desde Nestlé, del centro del negocio, a Colombia. ¿Por qué?

Primero, estoy muy contento de volver a Latinoamérica. Brasil y Colombia tienen muchas cosas en común; muchas cosas también, relacionadas al café también. Yo vengo de un país que es productor de café, pero no es solo una relación con la producción: la importancia que tiene para la economía, pero también la importancia que tiene para la gente, toda la relación emocional, la remembranza que tenemos a partir del café hecho por nuestra abuela... Para mí, yo que trabajo con esta categoría hace más de 15 años, hace mucho sentido estar en un país productor, en un país que respira café, así como Brasil. Es un reto tremendo porque la competencia es muy desarrollada, el mercado es muy desarrollado, pero al mismo tiempo la transformación de la categoría está aconteciendo. Tal como pasó en Brasil, antes se bebía café con leche, sin leche, con azúcar o sin azúcar. Hoy las opciones de capuccino, de lattes de origen diferentes, de cafés fríos... la categoría se ha desarrollado mucho. Es justamente el momento que yo veo que Colombia está atravesando. Para mí tiene un sentido tremendo estar acá. Estoy muy contento con estos retos.

Hay algo que me parece muy interesante y es la apuesta de Nespresso por el café de origen colombiano. ¿Cómo va eso?

Para nosotros Colombia es un país importantísimo. En el portafolio de Nespresso hay aproximadamente 80% de nuestros cafés, de nuestras variedad, que tienen café colombiano: puro origen, como tenemos acá Colombia de origen único, o también haciendo parte de otros blends que tenemos en nuestra gama. Entonces la importancia de Colombia en nuestro nuestro portafolio es grande, y no solo de productos, porque tenemos tres líneas de productos: dos líneas para consumidor final, y en Suiza tenemos también la línea Vertuo Line que lanzamos hace poco más de diez años, que tras mucho más variedad en términos de tamaño de experiencias y la línea profesional. Tenemos una línea específica para para restaurantes, hoteles y oficinas, y de estos tres sistemas, el café colombiano es bastante importante.

¿Cómo el café colombiano marca un diferencial para Nespresso?

Es claro que nuestro nuestro objetivo es llevar el mejor de café existente para los consumidores en de una manera estandarizada. Entonces, el café que hoy es consumido acá en Colombia es consumido también en todos los otros mercados. Tenemos lo mejor de Colombia, pero también el mejor café de Brasil, el mejor de India, el mejor de Etiopía, el mejor de Vietnam, de Ruanda, de distintos orígenes. Para nosotros es importante garantizar no solo la calidad de todo el proceso de producción, porque estamos mirando desde el trabajo que tenemos con la con las fincas hasta la reciclaje, pero también el tener un café uniforme. O sea, el café que se consume hoy va a ser el mismo que se consume mañana y después de mañana. Esto tiene una implicación gigante para nuestro negocio, porque para garantizar que el producto final llegue con el mismo estándar, necesitamos garantizar que desde la producción del café se siguen estándares de calidad para garantizar el producto final.

Hay una apuesta por la sostenibilidad en las fincas colombianas que manejan Nespresso, que me parece muy interesante...

Sostenibilidad es algo que no se puede hacer a medias. Yo no puedo ser medio sostenible: tienes que ser 100% sostenible. Nosotros trabajamos en todas las frentes y nuestra mirada viene desde la finca, pasando por nuestros canales internos, por nuestros sistemas, hasta el reciclaje. Hoy en la finca tenemos un programa llamado de AAA. Básicamente es un trabajo que hacemos acá en Colombia, con 40.000 productores directamente y en total en el mundo coon 100.000 productores. Y hablamos de medio ambiente, pero también de procesos, de prácticas, de temas laborales, de utilización de agua consciente... Proveemos una asesoría para garantizar que los productores que trabajan con nosotros siguen exactamente los parámetros que acordamos en términos de procesos de producción y procesos de trabajo, porque es importante garantizarlo. No es fácil cultivar un café de alta calidad. Hay demasiada tentación para dejar de lado una práctica, para tener una mejor productividad, para hacerlo fácil. Por eso buscamos hacer todo bien para tener un buen resultado, para que esta gente esté entusiasmada y animada a producir un café de alta calidad. Esto pasa desde una asesoría con un equipo de agrónomos directo que trabaja con los productores, hasta un premio que pagamos adicional al precio de café.

¿Un bono extra para el caficultor?

El precio de café se da en bolsa de valores, pero nosotros pagamos una cifra adicional al que se paga el mercado para garantizar que esas prácticas están en su lugar correcto, para garantizar la calidad. El año pasado pagamos más de 3.2 millones de dólares adicionales para para garantizar que este proceso de calidad sea seguido desde el inicio. Entonces nos da mucho orgullo ver el impacto que tenemos, no solo en la economía, pero en principalmente en estas ciudades, en esas pequeñas villas, en esos productores y en estas familias. Es importante este impacto que tenemos acá, nos deja muy orgullosos de todo eso.

Una de las polémicas que ha acompañado al Nespresso es el manejo de las cápsulas precisamente en su desecho. ¿Cómo ha evolucionado ese tema?

El sistema de cápsulas hoy es el sistema más sostenible que existe para el consumo de café. El café en cápsulas es donde tiene el menor impacto en toda la cadena de carbono. ¿Por qué eso? Porque el café en sí, su consumo final, tiene una importancia en este impacto, pero no es el más importante de la cadena. Acá está el 20% del total del impacto en la cadena de carbono. La producción, cómo es vendido, cómo es hecho, esto impacta mucho. Entonces actuamos en todas las frentes: tenemos máquinas que utilizan solamente la energía que se necesita para extracción de una taza de café, solamente el agua que necesita para una taza de café, por la cantidad exacta de café dentro de la cápsula para eso, entonces no hay desperdicio. También hacemos la recolecta de las cápsulas; hacemos esto de una manera muy importante: más o menos en torno de 50% de la de los clientes de la línea profesional y hoy trabajamos directamente sobre reciclaje. Entonces de las oficinas, los restaurantes, los hoteles recogemos estas cápsulas. Lo mismo pasa con los consumidores finales: el 40% es reutilizado. El aluminio de las cápsulas es reutilizado para producción de nuevas cápsulas o es reutilizado por empresas que hacen productos con aluminio, y los cafés son reutilizados como fertilización natural. Es un sistema bastante interligado desde la producción hasta la venta de cafés. Nespresso solo comercializa cafés directamente, entonces no tenemos un intermediario y hacemos eso para garantizar la experiencia del consumidor, la excelencia de atención a este consumidor y la circularidad en todo el proceso.

