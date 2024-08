“El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia”: Petro

Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, este miércoles 28 de agosto, la Corte Constitucional aprobó por unanimidad el Acuerdo de Escazú, con el cual se busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia respecto a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

“La Sala Plena verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una Ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto”, indicó la Corte Constitucional.

Aprobado el tratado de Escazú

La Corte declaró constitucional el acuerdo de Escazú, así nombrado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Además, declaró exequible la Ley 2273 de 2022 con la cual el Congreso de la República adoptó ese tratado.

“En particular, la Corte señaló que en el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú no era necesario agotar la consulta previa. Esto, porque el Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas”, indica otro apartado.

La regulación que está en el Acuerdo se enfocan en la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales. Además, “también busca refrendar el compromiso por establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente”.

Según la Corte, la Ley no estaba sujeta a la reserva de ley estatutaria. El presidente Gustavo Petro también se pronunció y celebró la decisión a través de su cuenta de X antes Twitter: “Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia. Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida”.