No perdonan al senador Miguel Uribe por video que “romantiza” levantarse a trabajar a las 4 de la mañana

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay publicó un controvertido video en sus redes sociales y desató un intenso debate en la opinión pública.

PUBLICIDAD

“Nosotros los colombianos, a las cuatro, ya muchos nos levantamos a trabajar (SIC)”, advierte el senador Miguel en el comienzo del clip. El relato del senador la acompañan múltiples imágenes de ciudadanos que se despiertan antes de que salga el sol para alistar a sus hijos y dirigirse a sus lugares de trabajo.

En la publicación, el senador también recuerda una vieja máxima del expresidente Álvaro Uribe: “Trabajar, trabajar y trabajar”.

El fin del video, por contraste, era criticar al presidente Gustavo Petro. El senador Uribe Turbay advierte que Colombia es un país de personas que salieron adelante madrugando para ir a trabajar y que no merece un presidente que no lo hace. Su afirmación la sustenta con múltiples titulares de prensa que registraron las ocasiones en las cuales el primer mandatario llegó tarde o no llegó a múltiples compromisos.

Críticas contra Miguel Uribe

La publicación del senador, sin embargo, causó molestia en las redes sociales y recibió una ola de comentarios negativos. “Tener que levantarse a las 4 a.m. por necesidad, no por gusto, es algo que sumerced no conoce. Fácil decirlo con un sueldo de 48 millones y otros millones de nuestros impuestos gastados en darle camionetas blindadas”, escribió en su cuenta de la red social X el conocido médico Francisco Óscar Rosero.

Y luego agregó que “romantizar” las malas condiciones de vida que sufren millones de colombianos a diario debería dolerles a todos los ciudadanos.

El senador, por su parte, le dio una dura respuesta a Rosero. “Francisco, mi esposa y yo lo seguíamos. Pensábamos que usted era un profesional. Me sorprende su nivel de odio y resentimiento. Veo que en sus videos trata de vender algo que usted no es”, indicó el senador Uribe Turbay. Y señaló que simplemente estaba tratando de hacerle un homenaje al espíritu trabajador de los colombianos.