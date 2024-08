“Esconder los medicamentos es un crimen”: Petro sobre video del superintendente de Salud

El sistema de Salud de Colombia está siendo uno de los puntos de mayor preocupación para el Gobierno Petro, además, desde las crisis de las EPS y los intentos de realizar la reforma a la Salud, se ha creado una gran incertidumbre en Colombia debido a que varias personas creen que perderán sus derechos de acceso a la salud. Sumado a esto, los docentes adscritos al magisterio de maestros del Ministerio de Educación, sufrieron el cambio en el sistema de atención, el cuál ya ha colapsado en más de una ocasión y ha generado dudas con respecto al futuro del servicio.

PUBLICIDAD

Ahora, el superintendente de Salud subió un vídeo en el que, aparentemente, realiza una intervención espontánea a una sede de Audifarma en la ciudad de Bucaramanga. En este, el superintendente Luis Carlos Leal llega de imprevisto a una sede de Audifarma, que se encuentra en pleno servicio, y empieza a preguntarle por el servicio a las personas que están esperando por la entrega de sus medicamentos en la sede. Las respuestas dejan mucho que desear e inclusive se pudo evidenciar que los funcionarios de la farmacia ocultaron medicamentos y pañales a personas que lo necesitaban.

Por ejemplo, en un momento el superintendente cuestiona a una funcionaria por la razón por la que no le pueden entregar los medicamentos completos a una señora de la tercera edad, es ahí cuando logran identificar que si había la disponibilidad de los medicamentos y que no había razones para no entregarlos. Sumado a esto, lo que más indignación generó fue cuando el superintendente descubrió que a una señora de la tercera edad no le querían entregar unos pañales, porque supuestamente no tenían en la sede; la sorpresa se la llevó el superintendente cuando revisó la bodega de la farmacia y encontró que sí tenían, en cantidades alarmantes.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el vídeo del superintendente?

Por su parte, el presidente aseguró que “esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la superintendencia de salud. El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios”.