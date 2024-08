Juan Manuel Santos le pide a Petro retomar el rumbo y reconocer que Maduro debe salir del poder

La crisis diplomática generada por las elecciones presidenciales en Venezuela tienen en constante tensión a los países de la región, principalmente entre los países que no reconocen al régimen de Nicolás Maduro y los que sí. Sumado a esto, un tercer bando se ha ido decantando: el de los países que no se han pronunciado de manera clara y eficaz con respecto al tema, como lo han sido Colombia, Brazil y México. Además, los mandatarios de esos tres países han intentado legitimar la victoria de Maduro, pero no directamente para no empeorar la crisis.

Justamente el silencio cómplice del presidente Gustavo Petro y su gabinete de Gobierno, ha generado que desde varios rincones de la política nacional e internacional se genere un clima preocupante alrededor del Gobierno Petro. Por esto, varios exmandatarios del país como Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos, le han pedido al presidente Petro retomar el rumbo correcto de la política internacional, ya que, según dicen, apoyar un régimen como el de Nicolás Maduro pone en peligro las relaciones e intereses internacionales del país.

¿Qué le dijo el expresidente Santos a Petro sobre Venezuela?

Aunque hoy se hará una Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la que se espera participen varios exmandatarios, exdiplomáticos y funcionarios del Gobierno Petro, el expresidente Juan Manuel Santos, quien se esperaba participara, anunció a través de su cuenta de X que no lo hará. De igual forma, aprovechó para enviarle una extensa carta de recomendaciones al mandatario sobre lo que debería hacer con el vecino país. En total fueron 12 puntos los que abarcó el exmandatario y, en resumen, pide que el presidente retome el rumbo con respecto a la política internacional del país.

Santos asegura que, “el régimen venezolano perdió toda legitimidad y Maduro debe salir. Es lo que más le conviene a la región y en particular a Colombia. No queremos otra Nicaragua enquistada en un país de la importancia de Venezuela, con el que tenemos 2.200 kilómetros de frontera y mucha interdependencia”. Sumado a esto, el expresidente aseguró que la represión y las violaciones de derechos humanos en el vecino país “ha llegado a niveles muy alarmantes. La migración crece nuevamente y será masiva, siendo Colombia la más afectada”.

Finalmente, el expresidente Juan Manuel Santos celebró que desde el Gobierno Petro ya empezaron a ‘cambiar el rumbo’ y han realizado acciones importantes que tienen un impacto positivo para el país y su imagen ante el mundo. “Exigir las actas como lo hicieron finalmente Colombia y Brasil fue un paso en la dirección correcta. Es importante tener claro el paso siguiente y endurecer la posición”, aseguró el exmandatario.