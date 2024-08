¿Adiós a un noticiero querido por los colombiano? El emblemático telediario iría hasta el 14 de noviembre

En las últimas horas se ha conocido que el prestigioso noticiero CM& dejará de operar el próximo 14 de noviembre. Así lo señaló la periodista de la FM Darcy Quinn.

“A mí no me alegra confirmar lo que hemos anticipado en esta sección: el fin de un noticiero tan emblemático dirigido por mi querido jefe, Yamid Amat. El viernes, después de que informáramos que el Grupo Prisa adelantará el manejo de la programación del Canal Uno, los periodistas y presentadores de CMI fueron citados para comunicarles que estarán al aire solo hasta el próximo 14 de noviembre. Siempre puede haber algún milagro que lo salve, pero la situación no es fácil”, señaló la comunicadora en su espacio radial.

Incluso, el mismo director de La FM, Luis Carlos Vélez, también se refirió al tema:

“Muy triste el inminente cierre del legendario noticiero CM&. Estarán al aire hasta el 14 de Noviembre en Canal UNO. Nuestro cariño y el afecto a todos nuestros colegas”.

Es importante señalar que el noticiero CM& fue creado, presentado y dirigido por el reconocido periodista Yamid Amat desde el año 1992.

¿Porque finaliza operaciones el noticiero CM&?

Lo que hasta el momento se conoce, es que el Grupo Prisa, propietario de medios como Caracol Radio y W radio, pasará a manejar toda la parrilla de contenidos del Canal Uno, por lo que se presume que el sistema informativo radial de Gustavo Gómez, 6AM, se emitirá también por televisión.