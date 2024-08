Desgarrador: niña de 9 años pisó una mina y tuvieron que amputarle el pie derecho

La espiral de violencia del conflicto armado en Colombia cobró una nueva víctima en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán. De acuerdo con el reporte del Ejército Nacional, una niña de apenas 9 años pisó una mina antipersonal y quedó gravemente herida.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, el general Henry Herrera Arenas, aseguró en una declaración pública que los campesinos tuvieron que trasladar a la menor a una unidad militar adscrita a las tropas de la Novena Brigada. Una vez al tanto de los hechos, las autoridades activaron los protocolos para atender a la niña y trasladarla a un centro médico.

“Inmediatamente, le prestan los primeros auxilios, reportan la novedad y activan los protocolos para la evacuación humanitaria de la menor”, sostuvo el coronel Herrera. Con apoyo de los uniformados, la niña fue llevada en helicóptero con personal médico-militar al sector de la vereda Guayabal y más tarde trasladada a la ciudad de Neiva, Huila.

Después de llegar a Neiva, se conoció que tuvieron que amputarle el pie derecho producto de la gravedad de la herida que le dejó la mina antipersonal.

Una clara violación a los derechos humanos

El hecho ha generado indignación a nivel nacional y fue calificado como una “clara violación a los derecho humanos y al Derecho Internacional Humanitario” por el coronel Herrera.

“Rechazamos este acto cobarde por parte de los grupos armados organizados. No queremos territorios sembrados con minas, que no distinguen entre un soldado u otro tipo de personas. Que no distinguen entre un niño, un adulto, una mujer o un hombre”, concluyó el uniformado.

Por lo pronto, no es claro qué grupo armado fue el responsable de sembrar la mina antipersonal que dejó gravemente herida a la menor de edad, pero se espera que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes sobre este doloroso caso.