Por solicitud del gobierno: Fiscalía levanta ordenes de captura a tres líderes del Clan del Golfo

Se ha conocido en las últimas horas que la Fiscalía General de la Nación, acatando la solicitud del Gobierno Nacional, tomó la decisión de levantar las órdenes de captura contra tres líderes del grupo criminal Clan del Golfo, ellos son alias ‘Rodrigo Flechas’, ‘El Cura’ y ‘Bruno’; pero además el organismo de control hizo el mismo procedimiento con el integrante de las disidencias de las Farc conocido como ‘Andrey’.

Todo parece indicar que quien le recomendó al gobierno hacer esta solicitud, fue la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La Resolución No 279 del 22 de julio de 2024 fue firmada por el mismo presidente Gustavo Petro. No obstante, la Fiscalía aseguró que “dicha suspensión no tendrá efecto en situaciones de flagrancia respecto de conductas delictivas que constituyan graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

En dialogo con medios de comunicación, Álvaro Jiménez Millán, coordinador del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo señaló:

“Es un paso adelante en la decisión que el presidente ha tomado y que le alto comisionado ha definido de desarrollar un proceso de conversaciones en el marco de un diálogo socio-jurídico con este grupo armado, en el propósito de buscar el fin de esta organización”.

Noticia en desarrollo...