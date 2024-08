Crece el temor: nueva variante de la viruela del mono podría desencadenar pandemia global advierten expertos

La aparición de una nueva variante de la viruela del mono ha encendido las alarmas en la comunidad científica y médica a nivel global.

PUBLICIDAD

Según expertos en salud pública, este virus, que ha mostrado un comportamiento cada vez más preocupante, tiene el potencial de convertirse en la próxima gran pandemia si no se toman medidas inmediatas para contener su propagación, publica el diario británico Daily Star.

¿Qué es la virtual del mono?

El mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, es una enfermedad infecciosa causada por un virus relacionado con el de la viruela humana.

Aunque históricamente ha sido endémico en ciertas regiones de África, en los últimos años se ha extendido a otras partes del mundo, incluyendo Europa y América del Norte.

La aparición del clado Ib, una variante emergente, ha generado especial preocupación debido a su rápida expansión y la posibilidad de que presente características más virulentas que las cepas conocidas.

¿Estamos preparados?

Debora MacKenzie, periodista científica y autora del libro “Stopping the Next Pandemic: How Covid-19 Can Help Us Save Humanity”, ha advertido que no podemos permitirnos ser complacientes con respecto a nuevas amenazas virales como el mpox.

En un reciente artículo, MacKenzie señaló que la falta de acción proactiva en las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 debería servir como una lección crítica para evitar errores similares con el mpox.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos más preocupantes, según MacKenzie, es la limitada disponibilidad de la vacuna contra la viruela, que podría ofrecer protección contra el mpox.

Viruela de Mono. | Foto: Getty Images

En muchas regiones de África, donde el mpox ha estado presente durante décadas, la falta de acceso a esta vacuna ha contribuido a la propagación del virus.

MacKenzie argumenta que si se hubieran implementado campañas de vacunación masivas en estas áreas, es posible que el mundo no se enfrentara a la situación actual.

¿Por qué es una preocupación global?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública debido al mpox, subrayando la necesidad de una respuesta global coordinada para contener su expansión.

Sin embargo, la respuesta internacional ha sido desigual, con algunos países adoptando medidas estrictas, mientras que otros han sido más laxos en sus enfoques.

¿Cómo se transmite y quiénes están en riesgo?

El mpox se transmite principalmente a través del contacto directo con lesiones en la piel o fluidos corporales de personas infectadas, así como a través de objetos contaminados como ropa de cama y toallas.

Aunque el virus no se transmite fácilmente entre personas, el contacto cercano, incluido el contacto sexual, puede aumentar significativamente el riesgo de contagio.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de la viruela del mono incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y un sarpullido característico que suele comenzar en la cara antes de extenderse a otras partes del cuerpo.

Este sarpullido evoluciona en pequeñas ampollas llenas de líquido, que eventualmente forman costras y se caen. Aunque la mayoría de las infecciones son leves y se resuelven en pocas semanas, en casos graves, el mpox puede requerir hospitalización e incluso puede ser fatal.

Emergência Global de Mpox: infectologista diz que fabricação de vacina é complexa, mas que transmissão ainda é baixa no Brasil Imagem: reprodução/OPAS

¿Cómo cuidarse?

En cuanto a la prevención, no existe una vacuna específica para el mpox, pero la vacuna contra la viruela ofrece una protección significativa.

En países como el Reino Unido, las autoridades sanitarias han comenzado a ofrecer esta vacuna a personas en alto riesgo de exposición al virus.

¿Qué medidas tomar?

A medida que el mpox continúa extendiéndose, es crucial que la comunidad internacional adopte una postura firme y coordinada para prevenir que esta enfermedad se convierta en la próxima pandemia global.

Los expertos enfatizan la importancia de la vigilancia epidemiológica, la implementación de medidas de control en los puntos de entrada internacionales, y la ampliación del acceso a la vacunación en las áreas más vulnerables.