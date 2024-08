“Fue un momento de descontrol”: conductor de bus que casi provoca grave accidente salió a disculparse

La imprudencia de un conductor de bus en una carretera de Cundinamarca causó indignación en las redes sociales durante todo el fin de semana pasado. Así quedó evidenciado en un video que se volvió viral. En la grabación, que fue realizada por los ocupantes de otro vehículo, se ve cómo una flota de la empresa Rápido Tolima realiza un adelantamiento ilegal en la jurisdicción del municipio de Cáqueza, Cundinamarca.

Una vez la flota se ubica al lado de la fila de los demás vehículos, se ve cómo el copiloto saca la cabeza y el brazo por la ventana e insulta al conductor del vehículo que estaba grabando el video. Luego, trata de colarse a la fuerza en el carril de ida. Sin embargo, los demás vehículos no le dan paso, por lo cual tiene que permanecer en el carril contrario.

Justo en ese momento se ve cómo acelera en una curva, queda a punto de chocarse con una camioneta que viajaba en sentido contrario y le pita con fuerza. Después, también pasa a ras de un camión que venía de frente.

Las imágenes causaron una ola de indignación contra el conductor y su empresa, pues los ciudadanos consideraron que puso en peligro la vida de varias personas por su imprudencia al volante.

Interceptaron al conductor que casi causa un accidente

Debido a que las placas del bus alcanzaron a quedar grabadas en el video, las autoridades consiguieron identificar al conductor que estaba manejando.

El intendente Óscar Durán, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía para el corredor norte del Tolima, indicó que el conductor fue interceptado por los uniformados en la vía que comunica a Ibagué con Mariquita (Tolima), donde le dieron a conocer la infracción de tránsito que había cometido.

¿Le faltó contexto al video del conductor?

Luego, el chófer pidió perdón. “Yo quiero pedir disculpas públicas porque sé que el acto que yo hice es inadecuado. Es una irresponsabilidad”, sostuvo Ciro Moyano, el conductor que protagonizó el video. Allí indicó, entre otras cosas, que lo están juzgando por la grabación, pero no hay contexto de lo que ocurrió previamente.

“Le pido disculpas a la comunidad por los actos que cometí. Sé que es irresponsabilidad mía. Pero yo no llevaba pasajeros en ese momento en la buseta, los habíamos trasbordado. Y el señor que me grabó no me daba paso, pero esas no son excusas”, señaló el hombre. “Soy un hombre de paz, no tengo antecedentes. Soy un hombre de bien, que sale a trabajar, pero fue un momento de descontrol y nada más”, concluyó el conductor.