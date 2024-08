Indignante: más de 2.000 estudiantes no pudieron presentar el Icfes por paro armado del ELN

El Ejercito de Liberación Nacional, más conocido como ELN, anunció un paro armado en el Chocó con el fin de, principalmente, demostrar dominancia en el territorio. Desde el viernes 16 de agosto el departamento del Choco está paralizado por esta guerrilla que ya le ha cobrado la vida a más de una persona por no poderse movilizar libremente en el departamento, además, la comunidad pide a gritos ayuda del Gobierno, que hasta ahora no se ha pronunciado ante este hecho. Suado a esto, miles de jóvenes que pretendían presentar las Pruebas Saber 11 del Icfes no podrán hacerlo por el mismo paro armado.

En Colombia se había decretado que el domingo 18 de agosto era el día para que los estudiantes de grado 11 del país presentaran las Pruebas Saber 11, con el fin de que cumplan uno de los principales requisitos de grado y el Estado conozca el nivel de conocimiento de sus estudiantes. De hecho, miles de jóvenes del país pudieron presentar sin problemas las pruebas para las que se han preparado todo el año y con las que varios esperan aplicar a becas en todo el territorio nacional. Esta realidad no fue la de más de 2.000 estudiantes del Chocó, quienes no podrán presentar las pruebas con normalidad.

Según han informado, más de 2.000 estudiantes del departamento del Chocó, buscando salvaguardar su vida, no asistieron a los puntos de presentación de las Pruebas Saber 11 del segundo semestre del 2024. Aseguran que debido al paro armado decretado por el ELN prefieren resguardarse en sus casas, en lugar de arriesgarse a que suceda una tragedia. Ante esto, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado contundentemente, solamente se limitaron a cambiar la fecha de la prueba para ese departamento, que ahora será el 8 de septiembre. Varias personas han asegurado que este tipo de posturas ratifica el poder del ELN y demuestra el desinterés por la seguridad de los colombianos en las regiones del país.

Finalmente, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró que, “es inaceptable la manera en la que el ELN y el Clan del Golfo están afectando a la comunidad del San Juan en el Chocó. Hoy cerca de mil niños, niñas y jóvenes no podrán presentar la Prueba Saber 11, antes conocidas como “Icfes”, por la insistencia de estos grupos en el camino de la violencia”. Además, también aseguró que, “el resultado de estas pruebas es una oportunidad única para sacar de la pobreza a las personas, yo soy un ejemplo de ello, mi examen que lo presenté en Itsmina, municipio hoy afectado, me permitió acceder a una beca que transformó mi vida”.