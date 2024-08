“Nos tomará un tiempo más largo”: Bancolombia se pronuncia sobre los problemas de saldos en la plataforma

Desde la mañana de este jueves 15 de agosto, los usuarios de Bancolombia se han quejado de los inconvenientes que ha tenido la plataforma, pero además, de las fallas que tienen los saldos de las cuentas bancarias, donde según sus clientes, aparece el dinero equivocado que tenían o en su defecto están vacías.

En redes sociales, miles de casos se han expuesto donde le piden a la entidad bancaria, ponerse al frente de la situación ya que ha generado cierto “pánico” entre la comunidad cliente de Bancolombia.

“Trabajando duro y llega Bancolombia y me deja sin plática. Y nunca le quitan a uno plata de las deudas, eso si está bien hecho”; “Mi cuenta ayer / Mi cuenta hoy Bancolombia, me tienes con dolor de cabeza desde que me desperté, ¿ahora con qué como yo hoy?”; “Señores Bancolombia no más excusas, la caída del sistema se viene volviendo costumbre, los únicos afectados son los clientes, sentimos vulnerados nuestros derechos !! Exigimos sanciones ejemplares !!”, fueron algunos de los comentarios en la red social de “X”, de personas que tienen inscritas sus cuentas bancarias en este banco.

Incluso, el mismo ministro de las TIC, Mauricio Lizcano se mostró “preocupado” de la situación, incluso le pidió a la entidad que regula estas organizaciones evaluar los casos reiterativos de Bancolombia.

“Preocupan nuevamente las fallas en la banca virtual de Bancolombia. Desde el Ministerio de las TIC hacemos un llamado a la Superintendencia Financiera de Colombia para que evalúe la situación y adopte medidas de protección a los usuarios”, dijo Lizcano.

Ante la polémica que se ha generado, el presidente del banco, Juan Carlos Mora, tuvo que salir a través de un video, a dar explicaciones de lo que pasa.

“Hoy no ha sido un día fácil para nuestros clientes. (...) Sobre las 5 de la mañana identificamos un error técnico que generó que algunas personas vean un saldo diferente de la plata que tenían anoche en sus cuentas. El primer mensaje y más importante es que no se trata de una vulneración en nuestros sistemas, la información y la plata de nuestros clientes está 100% segura, la plata está completa. Nuestro equipo ya identificó la falla y desafortunadamente nos tomará un tiempo más largo de lo que quisiéramos solucionarlo” fue lo que dijo el directivo de Bancolombia.