“No se quién ganó porque no estoy en ese país”: Francia Márquez sobre elecciones en Venezuela

El pasado 28 de julio Venezuela vivió una de las jornadas electorales más polémicas de su historia, ese día, luego de unos comicios históricos, el Centro Nacional Electoral de ese país aseguró que Nicolás Maduro fue el ganador de la presidencia nuevamente, venciendo a Edmundo González, el candidato de la oposición.

PUBLICIDAD

Por su parte, la oposición, que está siendo liderada por María Corina Machado, asegura que las actas electorales reales demuestran que Edmundo González ganó la presidencia con más del 60% de los votos. En contra parte, el CNE asegura que la votación a favor de Maduro fue del 51%. Por esto, desde ese día se han realizado múltiples movilizaciones en contra del régimen de Maduro para rechazar lo que llaman un fraude electoral.

De igual forma, esta polémica ha generado una fuerte crisis migratoria en la región y varios países han decidido romper relaciones con Venezuela mientras logran esclarecer que pasó verdaderamente con las elecciones en ese país. Además, Colombia se ha caracterizado por su silencio e indiferencia por parte de los dirigentes del país y los pocos pronunciamientos que han hecho no han sido afortunados.

¿Qué dijo Francia Márquez sobre Venezuela?

La vicepresidente Francia Márquez, en entrevista con W Radio, habló entre otras cosas sobre las elecciones en Venezuela y generó polémica por lo que dijo. “Yo no me puedo meter en esa discusión, no sé quién ganó porque no estoy en ese país. Respeto la decisión de los pueblos. Yo creo que Venezuela tiene que hacer internamente una discusión y llegar a un acuerdo entre las partes por el bienestar de la población”, aseguró.

Varias personas le recordaron a la vicepresidente que cuando en México ganó la izquierda no tuvo problemas para reconocer la victoria, aunque, en contradicción con lo que dijo sobre Venezuela, no estaba en ese país. Además, varias personas, incluida la senadora María Fernanda Cabal, aseguraron que Francia Márquez es una aliada del régimen y por eso no condena el presunto fraude electoral en el vecino país.