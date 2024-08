“Me tendieron una emboscada”: ‘El Mayo’ Zambada confirma “engaño” del hijo de ‘El Chapo’

El cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa, Ismael ‘el Mayo’ Zambada, confirmó este sábado en un escrito difundido por su abogado que fue traído a EE.UU. “por la fuerza” tras ser engañado por el hijo de su otrora socio, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

En unas declaraciones firmadas por el mismo ‘Mayo’ y que fueron compartidas a EFE por su abogado, Frank Pérez, Zamaba reveló los detalles del día en el que fue traído a EE.UU. y vincula su “secuestro” con el asesinato del diputado federal Héctor Cuén Ojeda en Culiacán (Sinaloa).

Tras su sorpresivo arresto el pasado 27 de julio en El Paso (Texas) junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’, diversas filtraciones a medios habían apuntado a que ‘el Mayo’ había sido traído a territorio estadounidense engañado.Los dos hombres fueron detenidos por autoridades estadounidenses al descender de un avión privado en un aeropuerto a las afueras de la ciudad fronteriza.

Narcotráfico Detienen en Estados Unidos a El Mayo Zambada.

Guzmán López fue posteriormente trasladado a Chicago, donde ya se declaró culpable de los cargos que se le imputan por narcotráfico y se espera que ‘el Mayo’ sea enviado a Nueva York, donde tiene acusación pendiente en la misma corte federal donde ‘el Chapo’ fue condenado a cadena perpetua en 2019.

En el escrito, Zambada cuenta que la noche en la que fue traído a EE.UU., él había acudido a un “rancho” en las afueras de Culiacán (Sinaloa) para reunirse con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el fallecido diputado Cuén Ojeda.

El propósito del encuentro, convocado por Guzmán López, en donde también iba a estar presente Iván Guzmán Salazar, otro de los hijos de ‘el Chapo’, era “resolver las diferencias entre los líderes políticos del estado”, según relata el texto.

’El Mayo’ asegura que llegó al encuentro sobre las 11:00 (17:00 GMT), acompañado de “personal de seguridad” que incluía al “comandante de la Policía judicial de Sinaloa, José Rosario Heras, y que vio a Cuén Ojeda”. Al entrar a una habitación, guiado por Guzmán López, ‘el Mayo’ relata que le “tendieron una emboscada”: “Un grupo de hombres me saltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza”.

De ahí, continúa, fue llevado en la cajuela de un auto hacia un avión privado; una vez dentro de la aeronave, Guzmán López le quitó la capucha y lo ató al asiento.

”La idea de que yo me entregué o cooperé voluntariamente es complete e inequívocamente falsa; me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción”

Con respecto a la muerte de Cuén Ojeda -al que se refirió como un amigo suyo de años- ‘el Mayo’ subrayó en el texto que el político fue asesinado “a la misma hora y en el mismo lugar” donde lo “secuestraron” a él.

La Fiscalía de Sinaloa indicó el pasado 26 de julio que estaba investigando la muerte del político como un “intento de robo”. Zamabada ya se ha presentado en dos ocasiones para audiencias preliminares ante una corte federal de El Paso, donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, incluyendo narcotráfico y lavado de activos.

Su caso en EE.UU. representa el fin de la vieja guardia del narco mexicano y puede ventilar más detalles sobre la conexión del cartel con el Gobierno de dicho país, según indicaron a EFE expertos y fuentes cercanas a la investigación.