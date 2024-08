Atención: Disidencias de las Farc habrían declarado ‘plan pistola’ en el Magdalena Medio

En la noche de este viernes de agosto hay gran zozobra en el municipio de Puerto Wilches, Santander, y el Magdalena Medio debido a un panfleto atribuido a las al Frente 12 Isaías Pardo de las Disidencias de las Farc. Varios medios de comunicación locales han compartido la información que pronto ha sido difundida por las redes sociales. Según han señalado, el grupo armado tendría la intención de llevar a cabo un paro armado en el pueblo.

Para empezar, el panfleto les envía un “saludo” a las comunidades de varios municipios del Magdalena Medio, entre ellos Barrancabermeja, Cantagallo, Puente Sogamoso y El Llanito. De hecho, advirtieron que están haciendo presencia en esas zonas desde el pasado miércoles 7 de agosto.

Además, indicaron que colgaron un pendón en el municipio de Puerto Wilches para manifestar que se encuentran presentes en el municipio.

“Hemos visto que nos han militarizado la zona, para nosotros como revolucionarios no es impedimento eso, apartir de la fecha de hoy declaramos plan pistola, policía muerto policía pago, no queremos ver a nadie fuera de sus casas después de las 9:00 p.m. de la noche por que no respondemos por lágrimas de personas inocentes”, indicaron en el panfleto.

Así mismo, consideraron que “es hora de darle un alto y darle un pare” a la corrupción y a la delincuencia común que, según el grupo armado, se está presentando en esta zona de Santander.

Incluso, manifestaron que declararán “objetivo militar” a todas las personas que consideren como colaboradores del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas De Colombia (AGC) o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Adicionalmente, hicieron una mención del gobernador de Santander, Juvenal Díaz y lo señalaron de decir que están “haciendo precencia para generar miedo o cobrar extorsiones al gremio del comercio, por lo tanto el frente 12 Isaías pardo y comandante de frente jentil Duarte declaramos plan pistola en puerto Wilches Santander y el Magdalena Medio (SIC)”.

La respuesta del gobernador de Santander

A través de sus redes sociales, el gobernador de Santander les respondió a las Disidencias de las Farc y manifestó su rechazo a las declaraciones.

“Que tal estos bandidos, no solo abusan de la voluntad de paz del gobierno violando el cese de hostilidades sino que creen que nos van a intimidar con sus amenazas. Es necesario que el mecanismo de monitoreo y verificación actúe, ya son varias las cartas que hemos enviado (SIC)”, indicó el gobernador Díaz.