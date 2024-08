Presidente Petro propone cambiar un detalle del escudo de Colombia

El presidente Gustavo Petro asistió este jueves 8 de agosto a un evento en Buenos Aires, en el sur del departamento de Bolívar, con el fin de entregar un predio conocido como la Hacienda Las Pavas a una asociación campesino.

Cuando estaba rematando su discurso, le hizo una petición especial a Cha Dorina, una representante a la Cámara del Pacto Histórico que estaba participando en el evento.

“Le voy a pedir una cosa, congresista. De esas cosas que le aburren a la prensa que yo diga. Presente un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia. Y ahí, artículo 1: ‘El escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor’. Una que diga ‘Libertad’, y otra que diga ‘Orden justo’. Para que quede... para nuestras próximas generaciones, que el único orden posible de la sociedad, es el orden de la justicia”, concluyó el primer mandatario.

“No hay que irse de este país, hay que luchar por este país”

El primer mandatario también defendió la importancia de que haya acceso a la justicia en Colombia. Entre otras cosas, indicó que solo pudieron entregar 1.500 hectáreas en vez entregar las 3.000 hectáreas que tenía la Hacienda Las Pavas. “¿Por qué el Estado no está al servicio del Pueblo, como lo ordena la Constitución? Y sigue estando al servicio y es cómplice de quienes llenaron esta región de sangre”, indicó el primer mandatario.

Y advirtió su desacuerdo con el hecho de que haya “asesinos” que sigan siendo ganaderos en regiones donde se cometieron crímenes en contra de campesinos. “Así no construimos una Nación, así no construimos justicia, así no construimos paz”, señaló

A su vez, señaló que su objetivo es que las personas tengan oportunidades en Colombia. “Quiero que la juventud colombiana pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana en una universidad pública. Quiero que aquí sea posible vivir. Que la gente no tenga que estar pensando cómo se mete en un barco, en una lancha o atravesar una selva para huir de este país tan hermoso para ir detrás de los gringos, al tal sueño, que de sueño no tiene nada, porque termina siendo una vida tremendamente aburridora. No hay que irse de este país, hay que luchar por este país”, agregó el presidente Petro.