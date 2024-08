El Centro Carter asegura que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela con el 60% de los votos

El Centro Carter fue una de las entidades internacionales invitadas por el Consejo Nacional Electoral para realizar veeduría a las elecciones presidenciales en Venezuela con el fin de asegurarse de que el ejercicio democrático se realizara de manera optima y libre. En medio de dichas elecciones, que se realizaron el pasado 28 de julio, se declaró que Nicolás Maduro fue reelecto como presidente del país con más del 50% de la votación; ante esto, la oposición aseguró que se había cometido fraude electoral y que el régimen no quería liberar las actas electorales ya que, según dicen, daban como ganador a Edmundo González con más del 60% de los votos.

Por su parte, el Centro Nacional Electoral de Venezuela no ha querido publicar las actas electorales con las que, según el régimen, son los ganadores de los comicios. Sumado a esto, desde la entidad aseguran que la plataforma electoral fue blanco de ataques por parte de hackers que buscaban liberar la información, pero no han sido claros a la hora de decir si dichos ataques fueron efectivos o no. Ante esto, el Centro Carter aseguró que no hay pruebas de que se haya realizado ningún tipo de hackeo a la hora de transmitir los resultados ya que la transmisión de los datos los hacen vía telefónica y no satelital, por lo que es imposible realizar un hackeo a estas líneas.

¿Quién es el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela?

Por su parte, el Centro Carter aseguró que luego de realizar un análisis de los datos junto a otras organizaciones y universidades que lograron tener acceso a los comicios, “se confirma que Edmundo González es el ganador de la presidencia de Venezuela con más del 60% de los votos a su favor”. Por su parte, la oposición había publicado a través de su sitio web varias copias de más del 80% de las actas electores con las que, según dicen, González también era el ganador con el 67% de los votos.

Ante esto, el régimen de Nicolás Maduro no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones del Centro Carter y, además, tampoco ha querido publicar las actas electorales con las que aseguran que son ganadores de las elecciones. En Venezuela siguen las constantes disputas en las calles por parte de los ciudadanos que han copado las calles en rechazo a los resultados publicados por parte del régimen de Nicolás Maduro.