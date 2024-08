“Peor que un dictador es un dictador enloqueciendo”: Quintero por decisión de Maduro sobre WhatsApp

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, se pronunció ante la decisión de Nicolás Maduro de sacar la aplicación de WhatsApp de Venezuela porque según él es por donde están amenazando a los militares y al pueblo . Quintero publicó el video en el que se le escucha decir a Maduro que por la aplicación “están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo”.

Maduro dijo que debe ser un “retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp”. Ante la decisión, el exalcalde de Medellín decidió pronunciarse en contra del mandatario, al que directamente llama como “dictador”.

Daniel Quintero se pronunció en contra de Nicolás Maduro

A través de su cuenta de Instagram publicó el video en el que Maduro habla del retiro de la aplicación: “Por WhatsApp están amenazando la familia militar venezolana, a toda la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a toda la familia policial. Por WhatsApp están amenazando a los líderes de calle y comunidad. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Por WhatsApp los están amenazando a ustedes. Primer paso: retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp”.

Con el video Quintero publicó un mensaje contundente: “Peor que un dictador es un dictador enloquecido por la falta de pueblo”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Y lo peor es su jefe y presidente Petro apoyándolo y patrocinándolo”, “Hablas por experiencia propia? La falta de pueblo se te evidenció cuando no pudiste poner a tu títere en la alcaldía”, “Esos son los que viven de los subsidios, los que no hacen ni por ellos mismos”, “Es lo mejor que has publicado! eso sí te lo aplaudo. 25 años es mucho! Gracias a Dios que te das cuenta!” y “El quiere distraer a la gente para que se olviden de las actas”.