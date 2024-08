Ángel Barajas, el orgullo de Colombia en los Juegos Olímpicos, se congrega en reconocida iglesia cristiana; ¿cuál?

Con 17 años, el cucuteño Ángel Barajas le dio la primera alegría a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024, al colgarse la presea de plata en la final de la barra fija , siendo esta medalla la primera en la historia del país en lo que a gimnasia se refiere, y que por poco y es dorada debido a que los jueces le dieron un puntaje más alto al competidor japonés en la ejecución. La historia de Barajas ha conmovido a millones de personas, debido a los sacrificios que su familia ha realizado para que él este donde está, los cuales siempre están acompañados de la fe que profesan. Acá le contamos el nombre de la iglesia cristiana en la que se congregan.

Instantes después de que el joven obtuviera este logro deportivo, su tío, Luis Alfredo, concedió una entrevista para la emisora Blu Radio, en la que fue enfático en afirmar que su sobrino se inspiró en un personaje de Lazy Town, para tomar el rumbo de su vida; camino en el que se ha encomendado a Dios:

“Yo tuve la oportunidad de reunirme con él y con el profesor Jairo y fue muy bonito. (...) Entregamos todo en las manos de Dios y hoy vemos que Dios nos ha dado una victoria muy linda. (...) Muy Alegre y contento porque sucediera lo que sucediera, Dios le estaba cumpliendo un anhelo. (...) Cuando él estaba muy pequeño veía Lazy Town y se inspiró en el personaje Sportacus. (...) Él se limitó de muchas cosas para llevar esta carrera a un alto nivel”, expresó Alfredo a la emisora.

Al conocer estas declaraciones fueron muchas las personas que se volcaron a las redes a buscar el nombre de la iglesia a la que asiste el joven, algo que fue confirmado por un reciente video publicado por la cuenta de TikTok de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, clip en el que Barajas expresó: “Hace 13 años, Dios le prometió a mi familia que iba a bendecir a uno de los suyos con un talento. (...) El señor me empezó a prometer y me dijo que me iba a dar ese triunfo que tanto anhelaba con el corazón”.