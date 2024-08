Última llamada de David Fernández Soler, joven de Primera Línea reclutado y asesinado por disidencias de las Farc

David Fernández Soler, conocido como ‘Coco’, ganó notoriedad en Colombia tras ser mencionado por el exsenador Gustavo Bolívar en un video que rápidamente se viralizó. Bolívar afirmó que David había decidido unirse a la guerrilla, pero su madre, Angélica Soler, sostiene que fue reclutado a la fuerza.

“Este joven, consejero de juventud, acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla. ¡No jóvenes! Las armas nunca serán el camino. Al parecer, están reclutando más jóvenes. NO ACEPTEN POR FAVOR. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio”, declaró Bolívar en ese momento.

El 26 de noviembre de 2022, David desapareció misteriosamente. Su madre, Angélica, recuerda claramente los eventos de ese día. “El día que él se desapareció fue el sábado 26 de noviembre del 2022. Yo lo vi el viernes, el 25, ese día comimos juntos. El sábado, cuando yo llegué del trabajo, él no estaba, pero había dejado el celular y el computador encendido. De ahí no volví a saber más nada de él”, expresó Angélica en una entrevista reciente con la revista Semana.

La última vez que Angélica habló con su hijo fue el 7 de junio de 2023, cuando David logró escapar de sus captores. “La última vez que pude hablar con él fue el 7 de junio de 2023, el día en el que mi hijo se les escapó a ellos. Me dijo que había caminado toda la noche, y me dijo: ‘mamita, por favor ayúdame, no crea en nada de lo que dicen las redes sociales’. En ese momento logré comunicarme con una fundación y con el CICR, pero de nada sirvió porque quizás cuando se iba a hacer algo ya lo habían ajusticiado”, relató Angélica con tristeza.

Dos años después de que Bolívar publicara el video sobre David, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de Iván Mordisco, confirmó que el joven había sido ejecutado. En un comunicado, anunciaron que David fue asesinado por orden de alias Calarcá, aunque no dieron detalles específicos sobre los motivos.

“Un hecho aberrante son las acciones sin autorizaciones del Estado Mayor Central del desplazamiento, y los homicidios de firmantes del acuerdo de paz a los que no consideramos enemigos. Así como el homicidio ordenado por Calarcá del joven David Estiven Fernández Soler, integrante de la primera línea que buscó a la organización para refugiarse de la represión paramilitar y que hicieron pasar como desertor para asesinarlo”, precisó el comunicado.