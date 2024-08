Dos nuevo países se suman en reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

Continúa la tensión tanto en Venezuela como a nivel internacional, luego de Nicolás Maduro se proclamara como presidente de la nación, esto después de las elecciones celebradas el pasado domingo 28 de julio y que la oposición de ese país ha llamado como “fraude”. A partir de ahí varios países se han unido a la voz de rechazo por las presuntas irregularidades que ha dejado la elección del mandatario chavista.

En las últimas horas, se ha conocido que tanto Estados Unidos como Perú, tomaron la decisión de reconocer como presidente legítimo al que era el candidato más fuerte de Maduro, Edmundo González.

Por un lado, Antony Blinken, Secretario de gobierno de Joe Biden, señaló: “Está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”.

A este anuncio y al del país inca, se sumo Argentina quien por medio de su canciller aseveró:

“Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en: http://resultadosconvzla.com. Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González”.

Este mismo anuncio lo siguió el canciller de Uruguay Omar Paganini:

“En función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. “La verdad es el camino de la paz”, escribió el funcionario uruguayo en sus redes sociales, mencionando la cuenta de Edmundo González.

Posición de Colombia sobre Venezuela

El presidente Gustavo Petro guardó silencio los primeros dos días luego de que Nicolás Maduro se reeligiera; no obstante una vez sentó su posición, el gobierno colombiano ha tomado un papel más diplomático y presto a interceder para que la violencia no se tome el país vecino. Sin embargo, tanto Petro como el canciller Luis Gilberto Murillo, han sido enfáticos en que debe haber un escrutinio internacional que declaré el verdadero ganador de las elecciones, por lo que no reconocen pero tampoco deslegitiman a Maduro.