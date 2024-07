Se aproxima cambio en la facturación de servicios públicos en Colombia ahora serán digitales: aquí los detalles

A partir del 1° de agosto, Colombia se embarcará en una transformación significativa en el manejo de sus facturas de servicios públicos. Este cambio, que marca el inicio de una transición hacia la digitalización total, será gradual y afectará una amplia gama de documentos y transacciones. La medida, impulsada por la Resolución 008 de 2024 de la Dian, promete simplificar y modernizar la gestión de documentos en el país.

Nuevo modelo de facturación electrónica para los recibos de servicios públicos

Desde el primer día de agosto, los colombianos experimentarán una importante evolución en la forma en que reciben las facturas de servicios públicos. La introducción de la facturación electrónica es parte de una iniciativa más amplia que se extenderá a lo largo de los próximos meses, abarcando desde tiquetes de avión hasta boletas de espectáculos públicos.

Servicios Públicos: primer paso hacia la digitalización

Implementación Inmediata: El Grupo EPM, una de las principales empresas proveedoras de servicios públicos en Colombia, ya ha implementado el nuevo sistema. Los usuarios seguirán recibiendo sus facturas en formato físico, pero también tendrán acceso a una versión electrónica.

Formato de Entrega: Los clientes recibirán dos archivos en un archivo ZIP: un XML que contiene los datos de la factura y un PDF que representa gráficamente la información, similar a cómo se visualizan actualmente las facturas.

Transición a Otros Documentos

La digitalización no se limita a los servicios públicos. En septiembre, la transición abarcará tiquetes de avión y boletos para juegos de azar, mientras que en octubre se incluirán documentos relacionados con peajes, operaciones bursátiles y commodities. Finalmente, en noviembre, se digitalizarán las entradas a espectáculos y cines.

Cómo funcionará la facturación electrónica

Facturación Física y Digital: Aunque se implementará el sistema electrónico, los usuarios aún podrán recibir sus facturas en formato físico, por correo electrónico o a través de WhatsApp, como prefieran.

Momentos de Recepción: Para servicios públicos, la factura se enviará después de haber disfrutado del servicio, a diferencia de las compras de contado, donde la factura electrónica se entrega inmediatamente.

Adaptación gradual y excepciones en los recibos electrónicos

Fechas Clave: La transición será gradual, comenzando con los servicios públicos y extendiéndose a otros documentos como tiquetes de avión y entradas a espectáculos hasta finales de noviembre.

Excepciones: No todas las entidades estarán obligadas a facturar electrónicamente. Instituciones como bancos, cooperativas de ahorro y empresas de transporte público quedan exentas de esta normativa.

Impacto en los usuarios y comercios de la facturación electrónica de servicios públicos

Beneficios de la facturación electrónica

Eficiencia y Control: La facturación electrónica facilita el control de las transacciones y puede mejorar la eficiencia en el manejo de impuestos y declaraciones.

Transparencia y Reducción de Errores: La digitalización promete reducir errores humanos y mejorar la transparencia en la emisión y recepción de documentos.

Diferencias clave con los recibos de energía

Implicaciones Fiscales: A pesar de los beneficios, los documentos equivalentes electrónicos no ofrecen los mismos derechos fiscales que una factura electrónica. En particular, no proporcionan el derecho a la devolución del IVA, lo cual es una diferencia significativa según el experto Juan Carlos Arbeláez.

Razones detrás de la medida

Cecilia Rico Torres, directora de Gestión de Impuestos de la Dian, explicó que el cambio busca optimizar los procesos de declaración y devolución de impuestos, además de proporcionar información en tiempo real sobre las transacciones. La medida está diseñada para modernizar el sistema fiscal colombiano y mejorar la eficiencia en la gestión de documentos.