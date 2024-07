¿Qué es el ‘Tren del Llano’? La banda venezolana que le exigió a Maduro respetar la voluntad del pueblo

Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que se llevaron a cabo el pasado domingo 28 de julio han desatado todo tipo de reacciones. Incluso, hubo un pronunciamiento de un grupo criminal que generó revuelo en la opinión pública. Se trata de un video atribuido al ‘Tren del Llano’, que manifestó su descontento con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Vale decir que, según los resultados revelados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Maduro salió victorioso en los comicios y se reeligió para un nuevo mandato. Sin embargo, la oposición ha publicado una serie de actas electorales que muestran que Edmundo González, su candidato, consiguió el triunfo con un holgado margen sobre Maduro.

Pues bien, estos hechos han generado desconfianza a nivel nacional e internacional. Poco después de que se conocieran los resultados electorales, el ‘Tren del Llano’ emitió un pronunciamiento en el que se refirió al actuar del gobierno Maduro.

“No quiero violencia, no quiero generar homicidios, no quiere generar muerte, no somos generadores de muerte. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico vamos a empezar a lanzar ataques a los funcionarios”, indicó uno de los voceros del grupo armado, quien vestía con camuflado. “No toquen al pueblo, respeten su decisión. Si no aténgase a las consecuencias. Así me muera, así pierda la vida, es el pueblo. Venezolano es venezolano y no se deje malandrear de nadie”, agregó.

¿Cuál es el origen de la “megabanda”?

De acuerdo con el centro de investigaciónn especializado Insight Crime, el Tren del Llano tuvo su origen en el año 2008. Empezaron a hurtar carros en el estado de Guático y en el estado de Aragua. Con el tiempo, ampliaron su portafolio criminal e incluyeron actividades ilícitas como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas.

Una de las curiosidades sobre este grupo es que tiene una especie de acuerdo con la banda criminal más famosa de Venezuela, el ‘Tren de Aragua’, con lo cual ambas tienen un respeto mutuo por su influencia territorial.

Los miembros del ‘Tren del Llano’ son señalados de múltiples asesinatos e incluso se les atribuye una masacre ocurrida en Aragua en noviembre de 2015, cuando asesinaron a 11 personas en medio de un enfrentamiento con otra banda criminal.

Insight Crime advierte que ese hecho hizo que su líder, José Antonio Tovar Colina alias El Picure, se convirtiera en uno de los delincuentes más buscados en Venezuela. Sin embargo, El Picure fue asesinado en 2016 por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y desde entonces, hubo cambios en el mando de la banda criminal.

Entre 2021 y 2023, el gobierno de Maduro intensificó la ofensiva contra el ‘Tren del Llano’, lo cual redujo sustancialmente su influencia. Sin embargo, Insight Crime ha señalado que estas actividades no fueron suficientes para erradicar al grupo armado que sigue teniendo influencia en algunas regiones de Venezuela.