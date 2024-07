Bandas criminales venezolanas le dan la espalda a Maduro y amenazan a la fuerza pública

La elección de presidente de Nicolás Maduro en Venezuela, ha causado todo tipo de reacciones por las sospechas de un posible “fraude” en los comicios que se llevaron a cabo el pasado domingo 28 de julio, pues encuestas y actas de la misma oposición daban ganador a Edmundo González por amplia diferencia; sin embargo, el Consejo Nacional Electoral venezolano dio triunfante al candidato chavista.

Tras lo decretado por la autoridad electoral, gran parte de la población venezolana se ha movilizado en las calles pidiendo “transparencia”, mostrando un gran descontento con la reelección de Maduro. Incluso y llamó la atención, que organizaciones criminales que no intervenían en los asuntos políticos de Venezuela, se manifestaron en contra del mismo gobierno.

Así fue como lo dieron a conocer por medio de un video, el líder del denominado ‘Tren del Llano’ donde le pide a las autoridades estatales “atrincherarse” y “escuchar al pueblo”.

“No quiero violencia, no quiero generar homicidios, no quiere generar muerte, no somos generadores de muerte. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico vamos a empezar a lanzar ataques a los funcionarios”, dice el líder criminal quien se ve custodiado de más hombres fuertemente armados.

De la misma manera añadió:

“No toquen al pueblo, respeten su decisión. Si no aténgase a las consecuencias. Así me muera, así pierda la vida, es el pueblo. Venezolano es venezolano y no se deje malandrear de nadie”.

Tren del Llano

Los inicios de la organización delictiva ‘Tren del Llano’ se remontan al año 2008, cuando José Antonio Tovar Colina alías “El Picure” realizaba robos de vehículos en los estados de Guárico y Aragua. Más adelante empezaron aplicar la extorsión a dueños de fincas, comercios y constructoras. Finalmente incursionan en el mundo del narcotráfico donde se fortalece militarmente.