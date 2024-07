Nicolás Maduro celebró y dio discurso tras cuestionada victoria en elecciones presidenciales de Venezuela

Poco después de la medianoche de este lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Según sus cifras, el ganador fue Nicolás Maduro.

Pocos minutos después, Nicolás Maduro apareció en una manifestación pública en Caracas y dio su primer discurso. Allí, calificó que el triunfo es de “la independencia de Venezuela”. Y luego advirtió que no lograron evitar su reelección con las sanciones, agresiones y las amenazas de las que dijo ser víctima.

“El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador barrió en esta patria”, sostuvo el presidente Maduro.

Más tarde, señaló que su victoria era la de la paz y la del “ideal republicano”.

Y aseguró que el sistema electoral venezolano es confiable y que no se meten en los asuntos internos de ningún país.

“¿Cuando Donald Trump denunció que le robaron las elecciones nosotros nos metimos en eso?”, se preguntó Maduro. Luego, agregó que pedía respeto por la voluntad popular en Venezuela.

Y más tarde, señaló que el sistema electoral del CNE sufrió un “hackeo masivo”. Por último, arremetió contra el presidente argentino, Javier Milei, a quien llamó “nazi” y “fascista”.

“Milei, no me aguantas un round”, se burló Maduro.

Fuertes cuestionamientos a nivel nacional e internacional

El triunfo de Maduro, sin embargo, ha sido duramente cuestionado a nivel nacional e internacional.

“CNE anuncia un FRAUDE y toda Venezuela lo sabe. Ese fraude no es sostenible”, sostuvo Leopoldo López a través de su cuenta oficial en la red social X.

Mientras tanto, en países como Chile y Estados Unidos han manifestado cuestionamientos sobre este proceso electoral.

“Tenemos serias preocupaciones sobre los resultados anunciados, que no reflejan la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada uno de los votos sea contado de forma justa y transparente”, advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, advirtió el presidente chileno Gabriel Boric a través de su cuenta de X.