Verónica Alcocer deslumbró a más de uno con su aparición en París

La primera dama, Verónica Alcocer, reapareció al lado del presidente Gustavo Petro, en un acto oficial de los Juegos Olímpicos con el presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron. Además, agregó otra imagen en la que Alcocer deslumbró con su aparición, luciendo un vestido verde que resaltaba su presencia en la alfombra roja de la cena para todas las delegaciones del mundo.

La primera dama hace varias semanas no tenía una aparición al lado de su esposo, sobre todo, luego del escándalo de la presunta aparición de Petro agarrado de la mano y caminando por las calles de Panamá.

Verónica Alcocer deslumbró con su aparición en París

La primera dama publicó un mensaje a través de sus redes sociales en donde adjuntó dos fotografías y escribió: “Es un privilegio acompañar a nuestra delegación de deportistas en estos Juegos Olímpicos #París2024. Les deseo mucho éxito en estas competencias y les agradezco por unirnos como país. ¡Brillen para que el mundo reconozca su talento, disciplina y grandeza! Vamos Colombia”.

La fotografía que más reacciones desató en en la que aparece con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y su esposa Claudia Bach.

Petro y Alcocer llegaron juntos a la cena previa a la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, en la que participaban todas las delegaciones del mundo. Ambos posaron en la alfombra roja que estaba frente al importante y emblemático museo del Louvre.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar: “Sinvergüenza. Eso es no tener amor propio ni dignidad, solo por derrochar el dinero de los niños colombianos”, “Muy hermosa mi primera dama.... Me enorgullece... Viva Colombia Carajo”, ““La envidia es mejor despertarla que sentirla” Eres una excelente Representante de la Mujer Colombiana”, “Barranquilla jamás olvidará lo que hicieron con los juegos panamericano” y “Haciendo de tripas, corazón…”.