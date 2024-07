“Así estarán de aculillados” Claudia López también fue deportada de Venezuela

Venezuela está a horas de definir su futuro político ya que el domingo 28 de julio, se celebrarán elecciones presidenciales donde el mandatario actual, Nicolás Maduro se enfrenta a Edmundo González Urrutia, quien es el contendiente más fuerte de la oposición, respaldado por la figura de María Corina Machado. Ante este escenario algunos políticos colombianos tomaron la decisión de ir al país vecino con el objetivo de acompañar el día electoral; sin embargo algunos se han encontrado con la imposibilidad de llegar.

Este es el caso de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien fuer deportada de Venezuela al intentar llegar al aeropuerto de Caracas.

“Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro. No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña lbertadora de Venezuela no la pueden deportar! Adelante!”, escribió López en “X”, (antes Twitter).

De la misma manera, la también excongresista le envió su mensaje de apoyo a María Corina Machado y Edmundo González.

“A María Corina Machado y Edmundo González y a todos los venezolanos mi cariño, apoyo y solidaridad siempre”.

Angélica Lozano y Martha Lucía Ramírez también fueron deportadas

Esta misma situación la vivieron la compañera sentimental de Claudia López, Angélica Lozano y la exvicepresidenta de la República Martha Lucía Ramírez.

“María Corina Machado no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos direron nada Nos devuelven a 2 mujeres ecuatorianas y a 2 jovenes colombianos”, comentó Lozano.

Por su parte Ramírez comentó:

“¡Atención! Nos han bajado del vuelo de Copa en el que íbamos a Caracas junto a Mireya Moscoso, Vicente Fox, Tuto Quiróga y Eduardo Quiroz, por orden del gobierno venezolano. Retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje, evidenciando una vez más la naturaleza de su régimen”.