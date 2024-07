“Elitista, racista y misógina”: Isabel Zuleta a Daniel Samper por burlarse de su cabello

La senadora Isabel Zuleta no se quedó con nada y le recriminó al periodista y humorista Daniel Samper, luego de que este en una de sus presentaciones en teatro se refiriera al cabello de la parlamentaria como un brócoli. En redes sociales incluso Samper la catalogó como “senadora brócoli” para promocionar su show.

“Solo en Circombia una influencer se hace elegir en el parlamento manipulando la indignación de los incautos y su única lucha en el senado consiste en defender el alto salario de los congresistas. La senadora brócoli también está en Circombia. Boletería totalmente AGOTADA, solo se consiguen boletas a partir del 13 de agosto”.

Esto no cayó muy bien en la misma senadora, que en sus redes sociales lo tachó de “elitista, racista y misógina”.

“En la Colombia elitista, racista y misógina un opinador-manipulador disimula su odio con el “chiste” de comparar mi hermoso cabello (herencia afro de la cual me siento orgullosa y bella) con el delicioso brócoli. No tiene idea que es legislar ni tampoco le interesa, su molestia es mi orígen popular. Tu tranqui Dani, que yo celebro que por lo menos tu odio brote en tu cuenta de X en nombre propio y no como antes que era a través de tus cuentas falsas”.

Los cuestionamiento de Zuleta a Juan Fernando Cristo

Tras la llegada de Juan Fernando Cristo al Gobierno Nacional como ministro del Interior, para algunos sectores al interior del Pacto Histórico no les cayó muy bien, es el caso de la misma senadora Isabel Zuleta, quien abiertamente ha declarado querer la reelección del presidente Petro en 2026.

En la plenaria del Congreso de la República, Zuleta le lanzó fuertes dardos a Cristo, asegurando que “su agenda es otra”.

“No intente confundir a la ciudadanía, nosotros no nos dejamos confundir, la agenda de Gobierno es una y su agenda personal es otra”, comentó la parlamentaria.

Por su parte, el mismo Cristo aseguró que: “Yo creo que la senadora Zuleta tiene todo el derecho a tener sus opiniones. Ella ha planteado que tiene un proyecto que busca la reelección (...) el Gobierno ha tomado la decisión clara de no acompañar ninguna iniciativa que implique cambiar reglas de juego para el 2026″.