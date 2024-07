Petro se desata contra el informe que revela las coimas por 4000 millones que habrían recibido Name y Calle

El caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es sin duda uno de los escándalos que más han afectado al gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahora se habla de “la danza de los millones”, ya que la Fiscalía General de la Nación tiene las pruebas de todo lo sucedido, al conocerse un informe periodístico que revela el recorrido de 4000 millones de pesos de sobornos que habrían recibido los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que estaban ejerciendo sus cargos hasta la pasada legislatura.

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro desde Francia se pronunció a través de sus redes sociales, señalando el informe periodístico de “mentiroso”.

“He visto este informe que recoge georreferencialmente las declaraciones de Olmedo y Snyder hechas en semanas pasadas sobre coimas al presidente del Congreso. Pero tiene una inexactitud malintencionada fundamental. El informe dice que esas coimas, que la justicia debe investigar, son para pagar las reformas del gobierno. Mentiras señores de @NoticiasCaracol, el gobierno tuvo en Name el mayor opositor, elegido por la oposición, fue una persona que fue capaz de guardar en su escritorio la reforma pensional durante 13 meses, la única de las grandes reformas que hemos logrado aprobar y para lo cual tuvimos que evitar el proceso de una conciliación bajo su presidencia”, dice el presidente en la primera parte.

Además, agregó que “prefirió que millones de viejos dejaran de tener un bono pensional solo por hacernos oposición, por su sectarismo y por su inquina personal contra mi. Así que tengo que rechazar la afirmación del noticiero. Es malintencionada. No se si el señor Name recibió o no coimas, pero de algo estoy seguro, además de su grosería permanente conmigo como presidente de la República, el senador Name actúo como un filibustero intentando destruir las reformas presentadas por mi gobierno”.