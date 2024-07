“Mis actos se defienden solos”: Ministro Bonilla ante los señalamientos de la Fiscalía en caso UNGRD

El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, en el marco del caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Como particularidad en medio del proceso, la Fiscalía General de la Nación nombró al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, allí el ente acusador aseguró que el funcionario del gobierno está inmiscuido ya que “coordinó” junto con Olmedo López, “el direccionamiento de contratos”.

“Usted, señor Olmedo López, coordinó con Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda del Congreso”, señalaron desde la fiscalía.

De la misma manera, el organismo también involucró a la asesora del ministro de Hacienda, ya que argumentó que junto a Sneyder Pinilla, “coordinó el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar”.

Esto hizo que el mismo jefe de la cartera económica, Ricardo Bonilla, saliera a reaccionar ante los directos señalamientos de la fiscalía. En sus redes sociales, el funcionario del gobierno Petro escribió una carta que dice:

“Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”, escribió el ministro.

“Los mecanismos de la hacienda pública y su trámite en el estado colombiano se han confundido con actos ilegales, que una investigación rigurosa debe distinguir. Por ahora debo decir al país que preguntar no es “direccionar”, que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”, continúo argumentando Bonilla, quien finalizó.

“Pedí ser escuchado (...) cuando esto se haga estoy seguro que la Fiscalía llegará a una conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”.