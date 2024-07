Gobierno Nacional suspendería órdenes de captura a líderes del Ejército Gaitanista, conocido como el Clan del Golfo

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anteriormente conocido como Clan del Golfo y antes como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se ha consolidado como el grupo armado ilegal más grande del país, ocupando casi el 75% del territorio nacional. Según algunas fuentes, como la Fundación Pares, incluso es considerado el grupo más grande de América Latina. Las cifras del gobierno estiman su número en 4.500 miembros armados, aunque los portavoces del grupo afirman contar con cerca de 9.000 combatientes.

Mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Gaitanistas

A pesar de su considerable presencia en el territorio colombiano, no ha habido progresos significativos hacia un diálogo que pueda conducir a la desmovilización del grupo. El presidente Gustavo Petro ha expresado su disposición para negociar, siempre que el EGC acepte someterse a una Ley de Sometimiento. No obstante, el líder del EGC, conocido como Comandante Javier o “Chiquito Malo”, ha descartado esta opción, señalando que experiencias anteriores con otras agrupaciones armadas no han resultado en una paz duradera.

En una reciente entrevista con Caracol Radio, el Comandante Javier explicó que el EGC está dispuesto a considerar el inicio de conversaciones si el gobierno levanta las órdenes de captura contra los miembros del Estado Mayor Conjunto, un paso que consideran necesario para generar confianza en el proceso. Sin embargo, el líder del EGC rechazó la posibilidad de aceptar una Ley de Sometimiento, argumentando que tales leyes en el pasado no han garantizado una paz estable.

El Comandante Javier manifestó que el EGC ve con buenos ojos la implementación de una justicia transicional que facilite la reparación de las víctimas, la verdad y la no repetición de actos de violencia. Sin embargo, fue claro en señalar que el EGC no busca representación política en el Congreso, diferenciándose de otros movimientos como las FARC, que lograron este tipo de acuerdos en el pasado.

Autodefensas Gaitanistas niegan vínculos con el narcotráfico

Sobre la financiación del grupo, el líder del EGC negó categóricamente que se involucren en el narcotráfico de manera directa, aunque admitió que cobran impuestos sobre las actividades relacionadas con los cultivos ilícitos y laboratorios en sus áreas de influencia. Además, rechazó el término “Clan del Golfo”, destacando que no se ven a sí mismos como un cartel de narcotráfico, sino como una organización con una estructura y objetivos diferentes.

En cuanto a la composición de sus tropas, Comandante Javier indicó que el EGC es un movimiento campesino con miembros de diversas regiones del país. Esto sugiere una base de apoyo popular en ciertas áreas, aunque no especificó si entre sus filas hay exmilitares, exparamilitares o desmovilizados.

A pesar de los intentos de establecer comunicación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no se ha podido confirmar si existen avances en las negociaciones con el EGC. La situación sigue siendo incierta, con un grupo armado que se describe como amplio y bien organizado, pero que también enfrenta una fuerte presión tanto del gobierno como de la comunidad internacional.