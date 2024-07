Buscan a médicos colombianos para emigrar a Emiratos Árabes: este es el sueldazo que se pueden ganar

En los últimos años, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha experimentado un crecimiento significativo en su sector de salud, estableciéndose como una potencia mundial en infraestructura médica y tecnología de vanguardia. Sin embargo, a pesar de contar con más de 157 hospitales y una densidad de médicos y enfermeras superior a la media de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), EAU enfrenta una creciente demanda de profesionales de la salud.

Según el informe de inteligencia de mercado de Colliers Healthcare & Education, para el año 2030, el país requerirá más de 33,000 enfermeras y profesionales de la salud. En Abu Dhabi, la relación será de 11,000 enfermeras y 5,000 profesionales de la salud adicionales, mientras que en Dubái se necesitarán 6,000 médicos y 11,000 enfermeras.

Esta necesidad, impulsada por factores como el aumento de la población, el turismo médico, la creciente carga de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población, viene impulsando el crecimiento y la gran apuesta de Doublepro, una empresa fundada por Luis Alexander Dávila (CEO) y Adriana Valero Garzón, cofundadora, directora médica y especialista en neonatología en Dubái.

Esta compañía tiene una historia que se remonta a hace más de 13 años, cuando Luis Alexander aceptó un trabajo en EAU, y su esposa, que en ese tiempo era pediatra, tuvo que pasar por la odisea de homologar su carrera en un momento en el que Colombia no estaba incluido aún en el Professional Qualification Requirements (PQR).

Ese desafío los llevó, junto a otras dos familias y el Consulado de Colombia, a iniciar una batalla jurídica para que el país estuviera en este grupo que convalida las especializaciones de los profesionales de la salud y ser los primeros en poder obtener la Eligibility Letter, un documento, que permite ser reconocido profesionalmente en su campo o especialidad.

“Desde entonces, nos especializamos en facilitar el proceso de obtención de licencias médicas para profesionales de la salud, permitiéndoles trabajar en algunos de los mejores hospitales de Emiratos Árabes como el King’s College Hospital, el American Hospital, Fakeeh University Hospital, Zulekha Hospital, entre otros”, señala Dávila, quien agrega que buscan ser los promotores de esa migración médica colombiana con el objetivo de que más de estos profesionales tengan no solo un mejor salario y calidad de vida, sino que también logren obtener nuevas habilidades y conocimientos que aporten a sus carreras profesionales y a lo que puedan llegar a ser en el futuro en la salud de las personas.

Cabe señalar que trabajar en EAU ofrece múltiples beneficios para los médicos, empezando por sus salarios competitivos. Según Glassdoor, el salario promedio anual de un médico general en Dubai puede llegar a estar entre los US$3,800 y los US$12,700, además de estar exentos de impuestos.

Asimismo, los profesionales del sector reciben otros beneficios como seguros médicos y de mala praxis, vacaciones anuales pagadas y bonificaciones. En algunos casos, los empleadores también ofrecen subsidios para alojamiento y educación de los hijos.

El sistema de salud de EAU está clasificado entre los 50 mejores del mundo, y los profesionales de la salud tienen la oportunidad de trabajar en instalaciones de última generación con tecnologías avanzadas, colaborando con una fuerza laboral global diversa. Además, los nuevos programas de visas y residencia están diseñados para alentar a los médicos y otros profesionales de la salud a hacer de este país de Medio Oriente su hogar a largo plazo.

Adriana Valero destaca que “los médicos generales, especialistas y supraespecialistas colombianos tienen la oportunidad de obtener una licencia médica legal a través de DoublePro de forma práctica. Solo deberán tener un buen nivel de inglés y aprobar el examen Prometric de conocimientos clínicos en su área para emprender laboralmente en EAU”.

Inicialmente, se trabaja en Dubái y como valor agregado después de tres meses, esta licencia es extensible a los otros seis Emiratos, incluyendo Abu Dhabi. La doctora y fundadora de Doublepro también destaca la importancia de la formación continua, ya que los médicos que trabajan en Dubái pueden optar por especializaciones adicionales a través del Membership of the Royal College of Physicians mientras trabajan en la región.

Desde su fundación, esta compañía ha ayudado a más de 100 médicos a obtener licencias médicas, de los cuales cerca de 50 viven en este país y 30 son profesionales colombianos como el Dr. Guiovanny Ojeda Lasprilla, especialista en otorrinolaringología; el neurocirujano Guillermo González; o el anestesiólogo cardiovascular Wilmer Valero, entre otros.

La labor de esta pareja, no solo está ayudando a satisfacer la creciente demanda de profesionales de la salud en EAU, sino que también está generando un gran impacto para la vida de diferentes médicos colombianos, dándoles la oportunidad de trabajar en un entorno de primer nivel, mejorando su calidad de vida y avanzando en sus carreras profesionales.