Presidente Petro se pronuncia sobre escándalo de disidentes que se movilizaban en camionetas de la UNP

En medio de una creciente controversia, el presidente Gustavo Petro ha abordado la reciente captura de varios integrantes del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las FARC, en el departamento de Antioquia. Los detenidos, incluyendo a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, se desplazaban en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al momento de su aprehensión.

PUBLICIDAD

El pasado martes, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de siete miembros del EMC en una operación militar sorpresa. Esta acción se llevó a cabo en una carretera que conecta los municipios de Santo Domingo y Barbosa, y fue liderada por el Ejército. Entre los capturados estaba ‘Calarcá’, quien es conocido por su rol como comandante del Bloque Magdalena Medio y por ser uno de los negociadores del EMC en los diálogos de paz con el gobierno colombiano.

Declaraciones del presidente Petro tras polémica con las camionetas de UNP

En respuesta a la captura y la polémica subsiguiente, el presidente Petro se pronunció a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter). Petro explicó que el EMC es una “federación de frentes ilegales”, algunos de los cuales están actualmente involucrados en negociaciones de paz con el Gobierno. Según el mandatario, el protocolo de estas negociaciones permite que ciertos delegados, bajo la ley, estén protegidos por medidas de suspensión de órdenes de captura mientras se desarrollan los diálogos en sitios y mesas previamente acordados.

El presidente aclaró que durante la operación en Antioquia, el Ejército capturó a varios miembros del EMC, pero precisó que solo aquellos no cubiertos por las medidas de suspensión de captura serán sometidos a procesos judiciales. Por otro lado, aquellos involucrados en las negociaciones de paz no serán detenidos, conforme a los protocolos establecidos.

Petro también mencionó a alias ‘Iván Mordisco’, líder de un grupo de frentes disidentes que, según él, “están completamente por fuera de procesos de acuerdos de paz”. El Gobierno ha intensificado las operaciones militares contra estos grupos en regiones como Cauca, Valle del Cauca y Guaviare. El presidente afirmó que estas acciones han permitido recuperar territorios ocupados por los disidentes desde la administración anterior y que se han realizado numerosas capturas de sus integrantes.

El presidente Petro expresó su esperanza de que los frentes del EMC que participan en las negociaciones de paz “abandonen definitivamente la violencia”. Asimismo, enfatizó que aquellos que persistan en la lucha armada serán “debilitados al máximo y derrotados”.

Cuál fue el trino del presidente Petro:

A través de su cuenta de X el mandatario se pronunció diciendp que: “El autedenominado EM, Estado Mayor, es una federación de frentes ilegales, algunos de los cuales, los frentes dirigidos entre otros por alias “Calarcá: están en negociaciones de paz con el gobierno. El protocolo de esas negociaciones, prestablecido, permite que algunos de sus delegados de acuerdo a la ley, estén cobijados por medidas de suspensión de órdenes de capura. Mientras se dialoga en sitios y mesas previamente acordados. En los hechos sucedidos en Antioquia, mi gobierno, gracias al ejército, ha capturado varios miembros del EMC en su desplazamiento. Los que no estaban cobijados por la medida de levantamiento de la orden de captura pasan a los procesos penales de rigor que se les adelantan y a quienes nos comprometimos a no capturar previamente, por ser delegados en las negociaciones, no. La otra parte del EM, frentes dirigidos, entre otros, por alias “Ivan Mordisco”, están completamente por fuera de procesos de acuerdos de paz. Contra ellos se desarrolla una ofensiva militar, específicamente en el Cauca, Valle del Cauca y Guaviare. En el desarrollo de las operaciones, hemos recuperado terreno que habían tomado desde la época de Duque y capturado decenas de sus integrantes. Su respuesta son los explosivos, que en su desespero, arrojan contra la población civil de los poblados donde hasta hace unas semanas, controlaban. Esperamos que los frentes que mantienen negociaciones dejen definitivamente la violencia y que quienes decidieron el camino de la guerra, sean debilitados al máximo y derrotados”.